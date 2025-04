Semana Santa en carretera: el check- list esencial que debes hacer a tu auto antes de viajar

Los largos fines de semana como Semana Santa son el motivo ideal para abandonar la ciudad y desconectar. Sin embargo, si planeas hacerlo en un auto usado, existe una responsabilidad más importante que no se puede pasar por alto: prepararlo antes de partir.

La mayoría de los inconvenientes mecánicos que aparecen en la carretera pueden ser evitados mediante una revisión básica. No se trata de saber mecánica, sino de anticiparse debido a que los autos usados independientemente de su buen estado de conservación, necesitan un cuidado especial antes de un viaje extenso. La acumulación de desgaste, el transcurso del tiempo y las mantenciones pospuestas suelen pasar la cuenta justo cuando menos nos conviene.

Gustavo Page, asesor especialista automotriz, gerente general de Autocoach, nos entrega el siguiente checklist:

1.- Revisión de los frenos: comprobar la condición de las pastillas y discos, que no existan ruidos metálicos, vibraciones al frenar ni un desplazamiento excesivo del pedal. También revisa el nivel y color del líquido de frenos. Si el líquido está oscuro o con más de dos años, es momento de cambiarlo.

2.- Neumáticos (incluyendo el repuesto): revisa la profundidad del dibujo, que debe ser al menos de 1,6 mm. Observa si hay deformaciones, grietas, desgaste irregular o cortes. Controla la presión según lo indicado por el fabricante. No olvides inspeccionar y calibrar la rueda de repuesto y verificar que tengas las herramientas necesarias para un cambio (gata, llave de cruz o llave de rueda, dado de seguridad si aplica).

3.- Sistema de suspensión y dirección: si percibes golpes, vibraciones al girar o el vehículo se siente inestable en curva, podrías enfrentar dificultades en la suspensión. Comprueba los amortiguadores, las rótulas, los terminales de dirección y las bandejas.

4.- Luz y señalización integral: verifica que todas las luces operen correctamente: bajas, altas, freno, reversa, intermitentes y luces de emergencia. Una ampolleta quemada puede parecer menor, pero puede generar un accidente o una multa. Verifica además el alineamiento de las luces delanteras para no encandilar a otros conductores.

5.- Aceite del motor y filtros: si planeas hacer un viaje extenso y estás próximo al cambio de aceite, no lo aplaces. También verifica la condición del filtro de aire, aceite, de cabina y combustible, en particular si el vehículo no ha sido mantenido de manera constante. En automóviles usados, estos factores a menudo son ignorados.

6.- Líquidos esenciales: además de verificar el aceite motor y el líquido para frenos, verifica:

Refrigerante: debe estar entre los niveles indicados y tener buen color. Si está oxidado o bajo, es mejor cambiarlo.

Líquido de dirección asistida: si el volante se pone duro o se escuchan ruidos al girar, puede haber un problema.

Líquido limpiaparabrisas: vital para mantener la visibilidad si el camino está sucio o llueve.

7.- Batería: una batería antigua o mal cargada puede arruinar el viaje desde el primer minuto. Si tiene más de tres años, verifica su voltaje o reemplázala si presenta indicios de fatiga (arranque lento, luces tenues, bornes sulfatados). Garantiza que los terminales estén limpios y seguros.

9.- Mangueras y correas: efectúa una revisión visual de las correas (como la de distribución o la auxiliares) y las tuberías del motor. Investiga fisuras, deterioro o disminución de la tensión. En vehículos usados, estos componentes pueden estar defectuosos sin que lo detectes, y una falla en el camino puede resultar cara y desagradable.

10.- Aire acondicionado y desempañador: un sistema de ventilación funcional es esencial para conservar los vidrios limpios y una adecuada visibilidad. Si el compresor no enfría adecuadamente o existen olores desagradables, es recomendable verificar los filtros y el gas refrigerante.

Por último, es importante no olvidar revisar la documentación del vehículo y que el kit de emergencia esté completo (triángulo reflectante, chaleco reflectante, linterna, botiquín, extintor y rueda de repuesto en buenas condiciones).