Michelin lanza Primacy 5: un neumático con mayor vida útil

El portafolio de Michelin crece con la llegada del Primacy 5, un neumático desarrollado para sedanes, hatchbacks, CUV y SUV que apuesta por seguridad, durabilidad, confort y eficiencia energética en un solo producto.

Según la marca francesa, uno de sus principales avances es el incremento de su vida útil, debido a que ofrece una durabilidad 18% superior frente a su predecesor.

La seguridad también ocupa un rol central en el desarrollo del nuevo modelo, gracias a una mejora de 4% en la capacidad de frenado sobre superficies mojadas, en cuyo proceso se incorporaron las tecnologías Evergrip y Evertread, que optimizan la evacuación del agua mediante nuevos canales de drenaje y un compuesto de goma más flexible.

Otro de los aspectos que destaca la firma gala es el confort de marcha. El neumático fue diseñado para reducir el ruido de rodaje y las vibraciones, algo especialmente importante en vehículos eléctricos, donde la ausencia del ruido del motor hace más perceptibles los sonidos provenientes del contacto con el pavimento. Además, el modelo disminuye en 5% la resistencia al rodaje, favoreciendo una mayor autonomía en autos eléctricos y un menor consumo de combustible en vehículos tradicionales.

Michelin también subraya el enfoque sustentable del Primacy 5, cuya huella ambiental fue optimizada en un 6% respecto a la generación anterior.