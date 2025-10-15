Stellantis hará la inversión más grande de su historia para crecer en EE.UU.: US$13 mil millones

Stellantis está decidida a dar un gran paso en Estados Unidos. El conglomerado que reúne a marcas como Fiat, Citroën, Peugeot, RAM, Alfa Romeo, Jeep, Dodge, DS, Abarth, Lancia y Opel, acaba de anunciar un ambicioso plan de inversión Estados Unidos.

En los próximos años invertirá 13 mil millones de dólares, la mayor suma en sus 100 años de historia, con el objetivo de consolidar su posición en uno de los mercados más competitivos del mundo.

El proyecto contempla la introducción de cinco nuevos vehículos, la producción de un motor de cuatro cilindros de última generación y la creación de más de cinco mil puestos de trabajo en Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

El objetivo de esta iniciativa es ampliar la capacidad industrial y aumentar en un 50% la producción anual de vehículos terminados en Estados Unidos. A la par de los nuevos lanzamientos, Stellantis prevé renovar 19 modelos y actualizar su línea de trenes motrices hasta 2029.

El plan contempla proyectos específicos en cada una de las plantas clave del grupo.

En Illinois, la compañía destinará más de US$600 millones para reabrir la planta de Belvidere, donde se fabricarán los nuevos Jeep Cherokee y Compass a partir de 2027, generando unos 3.300 empleos. En Ohio, una inversión de US$400 millones permitirá que la planta de Toledo sume un nuevo modelo de pick-up mediana, que se lanzará en 2028 y añadirá cerca de 900 puestos de trabajo.

En Michigan, destinará US$230 millones de dólares para producir un SUV de gran tamaño en Warren Truck Assembly y preparar la planta de Detroit para la próxima generación del Dodge Durango, con lanzamientos previstos entre 2028 y 2029.

Finalmente, en Indiana se fabricará el nuevo motor de cuatro cilindros GMET4 EVO, con una inversión superior a los US$100 millones y más de 100 nuevos empleos.

Con 34 plantas de producción y centros de distribución en 14 estados, Stellantis emplea actualmente a más de 48 mil personas y trabaja con 2.600 concesionarios y casi 2.300 proveedores.