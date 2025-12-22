Tattersall Automotriz reordena sus piezas de cara al exigente y competitivo mercado chileno

Un agitado fin de año está teniendo Tattersall Automotriz. Y es que el grupo importador chileno ha iniciado un proceso de reordenamiento, a través del cual algunas de sus marcas representadas se verán fortalecidas, en tanto, que otras saldrán de su portafolio de productos. Actualmente, Lynk&Co, Riddara, Livan, ZX Auto, KYC (vehículos comerciales) y Lifan (motos) forman parte del conglomerado. De ellas, ¿cuáles se quedan y cuáles se van? A continuación, el detalle.

“Hace unos meses, nos propusimos reorientarnos hacia nuestras marcas de mayor valor agregado, que tuvieran una proyección de su line-up, con la que pudiéramos desarrollarnos como un importador fuerte a largo plazo”, explica Renzo Fenzo, gerente general de Tattersall Automotriz. “Con más de noventa marcas en el mercado nacional, el consumidor chileno es súper exigente, por lo que es clave contar con un portafolio que satisfaga sus necesidades, les guste, sea competitivo, deje margen a los dealers y nos permita hacer negocio”, agrega.

En ese sentido, Tattersall Automotriz buscará crecer en el negocio de vehículos de pasajeros durante 2026, principalmente, a través de Lynk&Co y Riddara. Además de la promoción y expansión de sus respectivas gamas de productos, también contempla el crecimiento de su red de venta en las principales ciudades del país. De hecho, ya se está trabajando en Movicenter su servicio oficial, con el fin de mejorar la experiencia a cliente, tanto en repuestos, mantención, posventa, etc.

“Inicialmente, se probó un pool de marcas para el mercado chileno, tras lo cual, nos pareció muy evidente que había algunas que -desde su casa matriz- no se proyectaban con su catálogo a futuro, entre ellas, Livan y ZX Auto. Frente a esto, no nos hacía sentido seguir invirtiendo en mejorar el estándar o la experiencia al cliente en marcas como éstas. Y de ahí, también que decidimos enfocar nuestros esfuerzos y recursos en fabricantes con portafolios en expansión e incluso admirados en Europa, como es el caso de Lynk&Co”, enfatiza el ejecutivo.

Según cuenta su importador, Lynk&Co y Riddara compartirán showroom de ahora en más, en una jugada estratégica un tanto inédita para el mercado, pero absolutamente completaría entre una y otra marca, considerando que la firma del grupo Geely -y fruto de la asociación con Volvo- se enfoca en SUVs y la segunda, en camionetas. Para esta última, Chile es un punto de referencia, por la importancia histórica que tiene el segmento de las pick-ups en el mercado total, teniendo actualmente el 20,2% del market share (ene-nov 2025, según Anac).

Proyecciones 2026

Antes de cerrar el ejercicio actual, Tattersall Automotriz sorprendió por partida doble con los lanzamientos del Lynk&Co 08, el tercer modelo de la firma en Chile -y su primer híbrido enchufable-; y la Riddara RD6 híbrida enchufable, la cual se suma a la versión 100% eléctrica de la pick-up (presentada en octubre de 2024).

Tras ello, el grupo automotor chileno vislumbra un 2026 con más novedades, por lo menos en lo que a Lynk&Co se refiere. Y es que la firma china ampliará su portafolio durante el primer semestre, con la incorporación del 01 y 02, un híbrido enchufable y un eléctrico puro, respectivamente. Luego llegará el 900, un SUV de 5,2 metros de largo, tecnología PHEV y gran sofisticación interior.

Así el line-up quedará compuesto por seis modelos: 01, 02, 06, 08, 09 y 900. Con todos ellos ya dispuestos y la red de ventas desplegada, se espera totalizar ventas por unas 800 unidades anuales, siendo el 06, el modelo más vendido.

“Con Riddara, en tanto, nosotros separamos la venta de retail de la de flota. Respecto de la primera, proyectamos vender alrededor de 45 unidades mensuales, aunque podríamos quedarnos cortos, ya que la Riddara híbrida ha tenido bastante aceptación a pocos días de su presentación”, detalla Fenzo.

Por último, para nuestra línea de vehículos comerciales KYC se viene una nueva generación, que estrenará diseño, seguridad y tecnología. Con ellos, queremos alcanzar alrededor de 1.000 unidades vendidas al año.