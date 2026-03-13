Model 3 y Model Y destacan en pruebas de Euro NCAP
Los modelos eléctricos fueron reconocidos por Euro NCAP como “Best in Class 2025” en sus respectivas categorías tras las evaluaciones realizadas durante el último año.
Los modelos Tesla Model 3 y Tesla Model Y fueron reconocidos por la organización europea Euro NCAP en sus resultados anuales de seguridad automotriz. Ambos vehículos recibieron el reconocimiento “Best in Class 2025”, una distinción que se entrega a los autos con mejor desempeño dentro de cada categoría evaluada durante el año.
Las pruebas consideran distintos escenarios de impacto, además del funcionamiento de sistemas de asistencia a la conducción. Con esos resultados, el organismo compara los modelos evaluados y determina cuáles obtienen el mejor desempeño general.
La distinción “Best in Class” toma en cuenta cuatro áreas principales: protección de ocupantes adultos, protección infantil, protección de usuarios vulnerables de la vía, como peatones y ciclistas, y sistemas de asistencia a la conducción.
Desde Euro NCAP señalaron que los resultados reflejan el avance de la industria hacia vehículos con mayores niveles de seguridad, donde las tecnologías de asistencia y el desarrollo estructural de los modelos tienen un rol relevante para prevenir accidentes o disminuir sus efectos.
En el caso del Tesla Model 3, el vehículo fue distinguido como “Best in Class-Large Family Car”, dentro del segmento de autos familiares grandes evaluados durante el año. En las pruebas obtuvo un 90% en protección de ocupantes adultos, un 93% en protección infantil, un 89% en protección a usuarios vulnerables de la vía y un 87% en asistentes de seguridad.
El Tesla Model Y, en tanto, recibió la distinción “Best in Class-Small SUV”, liderando la categoría de SUV compactos evaluados por el organismo europeo. En sus resultados registró un 91% en protección de ocupantes adultos, un 93% en protección infantil, un 86% en protección a peatones y ciclistas y un 92% en sistemas de asistencia a la conducción.
Lo Último
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.