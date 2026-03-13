Model 3 y Model Y destacan en pruebas de Euro NCAP

Los modelos Tesla Model 3 y Tesla Model Y fueron reconocidos por la organización europea Euro NCAP en sus resultados anuales de seguridad automotriz. Ambos vehículos recibieron el reconocimiento “Best in Class 2025”, una distinción que se entrega a los autos con mejor desempeño dentro de cada categoría evaluada durante el año.

Las pruebas consideran distintos escenarios de impacto, además del funcionamiento de sistemas de asistencia a la conducción. Con esos resultados, el organismo compara los modelos evaluados y determina cuáles obtienen el mejor desempeño general.

La distinción “Best in Class” toma en cuenta cuatro áreas principales: protección de ocupantes adultos, protección infantil, protección de usuarios vulnerables de la vía, como peatones y ciclistas, y sistemas de asistencia a la conducción.

Desde Euro NCAP señalaron que los resultados reflejan el avance de la industria hacia vehículos con mayores niveles de seguridad, donde las tecnologías de asistencia y el desarrollo estructural de los modelos tienen un rol relevante para prevenir accidentes o disminuir sus efectos.

Así son las nuevas versiones económicas del Model 3 y Model Y de Tesla

En el caso del Tesla Model 3, el vehículo fue distinguido como “Best in Class-Large Family Car”, dentro del segmento de autos familiares grandes evaluados durante el año. En las pruebas obtuvo un 90% en protección de ocupantes adultos, un 93% en protección infantil, un 89% en protección a usuarios vulnerables de la vía y un 87% en asistentes de seguridad.

El Tesla Model Y, en tanto, recibió la distinción “Best in Class-Small SUV”, liderando la categoría de SUV compactos evaluados por el organismo europeo. En sus resultados registró un 91% en protección de ocupantes adultos, un 93% en protección infantil, un 86% en protección a peatones y ciclistas y un 92% en sistemas de asistencia a la conducción.