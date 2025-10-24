¿Un auto eléctrico con recarga solar? Nissan quiere hacerlo posible

El Nissan Sakura, uno de los vehículos eléctricos más vendidos en Japón durante los últimos años, da un paso adelante -y gigante, tal vez- hacia la autonomía energética.

La marca japonesa acaba de presentar una versión conceptual que cuenta con el sistema Ae-Solar Extender, que incorpora paneles solares sobre el techo para capturar energía del astro tanto en movimiento como estacionado, abriendo nuevas posibilidades para no depender exclusivamente de la red eléctrica.

NISSAN DESIGN

En detalle, el sistema funciona de dos formas: cuando el vehículo está en circulación, un panel fijo sobre el techo recoge energía solar; cuando está estacionado, se despliega un módulo extensible que incrementa la superficie captadora.

En condiciones óptimas, este conjunto es capaz de generar hasta 500 watts, lo que podría traducirse en hasta 3.000 kilómetros adicionales de rango al año. En uso normal, incluso sin panel desplegado, se estima una producción de 300 watts en pleno sol o 80 watts bajo lluvia.

Además de aportar autonomía, el diseño desplegable también actúa como parasol natural sobre el parabrisas, reduciendo la ganancia térmica en el habitáculo y la carga energética del aire acondicionado.

Nissan asegura que el sistema, que surgió de un concurso interno de ideas hace cuatro años, fue integrado cuidando la aerodinámica y el estilo del vehículo para no comprometer ni rendimiento ni estética.

El prototipo forma parte de la estrategia global de innovación de la marca, en la que la movilidad eléctrica se combina con soluciones de eficiencia energética y reducción de la dependencia del cargador tradicional.

La elección de la Sakura responde a que sus usuarios suelen realizar trayectos urbanos cortos, lo que convierte al sistema solar en una opción viable para suplir gran parte de la energía requerida sin enchufe.

Aunque el Ae-Solar Extender aún se encuentra en fase de prototipo, Nissan confirma que camina hacia su comercialización como accesorio para el modelo Sakura. Con esta apuesta, la marca no sólo actualiza su modelo más popular, sino que sienta bases para una nueva generación de vehículos eléctricos que puedan generar parte de su propia energía.

Nissan presentará este Sakura conceptual durante el Salón de Tokio, que comienza a finales de octubre. Sin embargo, está dentro de sus planes estrenarlo comercialmente en el futuro próximo.