SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

¿Un auto eléctrico con recarga solar? Nissan quiere hacerlo posible

El sistema Ae-Solar Extender que prueba sobre el popular Sakura aspira a sumar hasta tres kilómetros al año con energía proveniente del sol.

 
NISSAN DESIGN

El Nissan Sakura, uno de los vehículos eléctricos más vendidos en Japón durante los últimos años, da un paso adelante -y gigante, tal vez- hacia la autonomía energética.

La marca japonesa acaba de presentar una versión conceptual que cuenta con el sistema Ae-Solar Extender, que incorpora paneles solares sobre el techo para capturar energía del astro tanto en movimiento como estacionado, abriendo nuevas posibilidades para no depender exclusivamente de la red eléctrica.

NISSAN DESIGN

En detalle, el sistema funciona de dos formas: cuando el vehículo está en circulación, un panel fijo sobre el techo recoge energía solar; cuando está estacionado, se despliega un módulo extensible que incrementa la superficie captadora.

En condiciones óptimas, este conjunto es capaz de generar hasta 500 watts, lo que podría traducirse en hasta 3.000 kilómetros adicionales de rango al año. En uso normal, incluso sin panel desplegado, se estima una producción de 300 watts en pleno sol o 80 watts bajo lluvia.

NISSAN DESIGN

Además de aportar autonomía, el diseño desplegable también actúa como parasol natural sobre el parabrisas, reduciendo la ganancia térmica en el habitáculo y la carga energética del aire acondicionado.

Nissan asegura que el sistema, que surgió de un concurso interno de ideas hace cuatro años, fue integrado cuidando la aerodinámica y el estilo del vehículo para no comprometer ni rendimiento ni estética.

NISSAN DESIGN

El prototipo forma parte de la estrategia global de innovación de la marca, en la que la movilidad eléctrica se combina con soluciones de eficiencia energética y reducción de la dependencia del cargador tradicional.

La elección de la Sakura responde a que sus usuarios suelen realizar trayectos urbanos cortos, lo que convierte al sistema solar en una opción viable para suplir gran parte de la energía requerida sin enchufe.

NISSAN DESIGN

Aunque el Ae-Solar Extender aún se encuentra en fase de prototipo, Nissan confirma que camina hacia su comercialización como accesorio para el modelo Sakura. Con esta apuesta, la marca no sólo actualiza su modelo más popular, sino que sienta bases para una nueva generación de vehículos eléctricos que puedan generar parte de su propia energía.

Nissan presentará este Sakura conceptual durante el Salón de Tokio, que comienza a finales de octubre. Sin embargo, está dentro de sus planes estrenarlo comercialmente en el futuro próximo.

Más sobre:NoticiasNissanSakuraAutos eléctricosElectromovilidadEnergía Solar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cordero señala que detenidos por muerte de menor en Recoleta podrían estar vinculados a una “red de narcotráfico barrial”

Es el número 21: detienen a otro sujeto que estaría involucrado en ataque incendiario al Molino Grollmus

Diputado Sáez cuestiona acusación constitucional contra Pardow y acusa “interés electoral”

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento

Escándalo en la NBA: qué se sabe de los casos de apuestas ilegales y cómo se vinculan a la mafia de Nueva York

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la Apec, con la guerra comercial como telón de fondo

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Cordero señala que detenidos por muerte de menor en Recoleta podrían estar vinculados a una “red de narcotráfico barrial”
Chile

Cordero señala que detenidos por muerte de menor en Recoleta podrían estar vinculados a una “red de narcotráfico barrial”

Es el número 21: detienen a otro sujeto que estaría involucrado en ataque incendiario al Molino Grollmus

Diputado Sáez cuestiona acusación constitucional contra Pardow y acusa “interés electoral”

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la Apec, con la guerra comercial como telón de fondo
Negocios

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la Apec, con la guerra comercial como telón de fondo

La mayoría de los jóvenes están dispuestos a cambiarse de ciudad o salir del país por un buen trabajo

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Escándalo en la NBA: qué se sabe de los casos de apuestas ilegales y cómo se vinculan a la mafia de Nueva York
Tendencias

Escándalo en la NBA: qué se sabe de los casos de apuestas ilegales y cómo se vinculan a la mafia de Nueva York

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

“Un final caliente y polémico”: en Argentina sufren con la remontada de la U contra Lanús
El Deportivo

“Un final caliente y polémico”: en Argentina sufren con la remontada de la U contra Lanús

Harold Mayne-Nicholls da detalles de la aparición de Marcelo Bielsa en la franja electoral

En España reaccionan al gris empate del Betis de Pellegrini: “Pobre partido; fue incapaz de superar a un rival inferior”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”
Cultura y entretención

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento
Mundo

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento

Hamas dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son “positivas”

Petro insta a Estados Unidos a que disminuya el consumo de droga “y lea más a Gabriel García Márquez”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales