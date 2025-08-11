SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Volkswagen Tera se acerca a Chile: se inicia la preventa

Este miércoles 13 se realizará un evento especial en las sucursales de la marca alemana para los interesados en conocer más detalles de su nuevo SUV de entrada.

 

El nuevo Volkswagen Tera se prepara para su arribo oficial al mercado chileno generando expectativas. La marca alemana ha iniciado su preventa con precios especiales y una disponibilidad limitada de unidades para los primeros clientes.

Este miércoles 13 de agosto, Volkswagen realizará eventos especiales en todas sus sucursales del país, donde el público podrá conocer de cerca el nuevo Tera.

“Estamos muy satisfechos con la excelente recepción que ha tenido el Tera en Chile. Aún sin haber llegado físicamente, ya son muchos los clientes que han confiado en el modelo y han reservado sus unidades. Creemos firmemente que este modelo viene a trazar su propio camino de éxito, tal como lo hicieron en su momento íconos como el Escarabajo o el Gol”, afirmó Diego Rivera, gerente de Volkswagen en Chile.

Precios y versiones en preventa

En esta fase, el Volkswagen Tera se ofrece con precios promocionales que parten en $14.460.000 (bonos incluidos) para la versión Trend 1.6 MT, y alcanzan los $18.990.000 (bonos incluidos) en la variante tope de gama Outfit 1.0 TSI AT.

Todas las versiones cuentan con seis airbags de serie, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, control de tracción y estabilidad, entre otros, características que le han otorgado cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP.

Diseño y equipamiento

El nuevo Tera destaca por sus proporciones firmes y deportivas. Las llantas de 16″ o 17″ según versión, junto a detalles como el spoiler trasero (desde High) y el techo bitono negro “Ninja” (desde Outfit), refuerzan su carácter moderno y distintivo. En el interior, combina tapizados en tela y cuero sintético, sumados a inserciones exclusivas con el nombre del modelo, proyectando calidad y personalidad.

Opciones mecánicas

La oferta mecánica incluye dos motores a gasolina:

  • MSI 1.6 (110 hp / 155 Nm) para las versiones Trend MT y Comfort MT.
  • TSI 1.0 (109 hp / 170 Nm) para Comfort AT, High AT y Outfit AT.

Disponibilidad y reservas

Los interesados pueden reservar su Volkswagen Tera a través de la web oficial de la marca o en cualquiera de sus sucursales. Las primeras unidades serán entregadas a partir de septiembre de 2025.

Más sobre:NoticiaslanzamientopreventavolkswagenTerasuv

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”
Chile

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones
Negocios

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

Trump extiende por 90 días el plazo para los aranceles a China y aclara que no habrá gravámenes para el oro

Andrés Music sale de la gerencia general de División El Teniente de Codelco

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena
El Deportivo

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

“Usen el VAR, para eso tienen la h...”: el duro dardo de Arturo Vidal que aparece en el informe de Felipe González

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Mundo

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

“No se olviden de Gaza”: el mensaje póstumo de Anas al-Sharif, el último periodista de Al Jazeera asesinado por el Ejército israelí

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista