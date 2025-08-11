Volkswagen Tera se acerca a Chile: se inicia la preventa

El nuevo Volkswagen Tera se prepara para su arribo oficial al mercado chileno generando expectativas. La marca alemana ha iniciado su preventa con precios especiales y una disponibilidad limitada de unidades para los primeros clientes.

Este miércoles 13 de agosto, Volkswagen realizará eventos especiales en todas sus sucursales del país, donde el público podrá conocer de cerca el nuevo Tera.

“Estamos muy satisfechos con la excelente recepción que ha tenido el Tera en Chile. Aún sin haber llegado físicamente, ya son muchos los clientes que han confiado en el modelo y han reservado sus unidades. Creemos firmemente que este modelo viene a trazar su propio camino de éxito, tal como lo hicieron en su momento íconos como el Escarabajo o el Gol”, afirmó Diego Rivera, gerente de Volkswagen en Chile.

Precios y versiones en preventa

En esta fase, el Volkswagen Tera se ofrece con precios promocionales que parten en $14.460.000 (bonos incluidos) para la versión Trend 1.6 MT, y alcanzan los $18.990.000 (bonos incluidos) en la variante tope de gama Outfit 1.0 TSI AT.

Todas las versiones cuentan con seis airbags de serie, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, control de tracción y estabilidad, entre otros, características que le han otorgado cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP.

Diseño y equipamiento

El nuevo Tera destaca por sus proporciones firmes y deportivas. Las llantas de 16″ o 17″ según versión, junto a detalles como el spoiler trasero (desde High) y el techo bitono negro “Ninja” (desde Outfit), refuerzan su carácter moderno y distintivo. En el interior, combina tapizados en tela y cuero sintético, sumados a inserciones exclusivas con el nombre del modelo, proyectando calidad y personalidad.

Opciones mecánicas

La oferta mecánica incluye dos motores a gasolina:

MSI 1.6 (110 hp / 155 Nm) para las versiones Trend MT y Comfort MT.

TSI 1.0 (109 hp / 170 Nm) para Comfort AT, High AT y Outfit AT.

Disponibilidad y reservas

Los interesados pueden reservar su Volkswagen Tera a través de la web oficial de la marca o en cualquiera de sus sucursales. Las primeras unidades serán entregadas a partir de septiembre de 2025.