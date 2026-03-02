Volvo EX30 suma un nuevo premio internacional por su diseño

El Volvo EX30 volvió a destacar fuera de las pistas. El SUV compacto totalmente eléctrico de la firma sueca fue reconocido con el Good Design Award 2025, uno de los galardones de diseño más antiguos a nivel mundial, otorgado por Athenaeum: Museum of Architecture and Design, con sede en Chicago.

El modelo recibió el premio en la categoría “Transporte”, sumando así un nuevo reconocimiento a una trayectoria que, desde su presentación en 2023, no ha pasado inadvertida.

El EX30 refleja el lenguaje de diseño escandinavo contemporáneo que caracteriza a la marca, con líneas simples y proporciones equilibradas. Es, además, el Volvo totalmente eléctrico con la huella de carbono más baja fabricado hasta ahora por la compañía.

En su desarrollo se incorporaron materiales reciclados y naturales, junto con una lógica de uso eficiente de componentes. La propuesta buscó reducir la cantidad de piezas, optimizar recursos y mantener estándares de seguridad y confort acordes a la marca.

“Nos honra ver que nuestro SUV compacto eléctrico sea reconocido por el jurado”, señaló Rekha Meena, Head of CMF Design en Volvo Cars. “El EX30 fue diseñado para ser nuestro automóvil más sostenible hasta la fecha, sin comprometer la experiencia premium ni la seguridad que nuestros clientes esperan”.

Volvo EX30 Andres Poehler W

Aunque es el SUV más pequeño del portafolio de Volvo Cars, el EX30 aprovecha al máximo sus dimensiones. Las ruedas ubicadas en las esquinas, los voladizos cortos y una distancia entre ejes amplia permiten un interior bien resuelto y una postura firme en la ruta.

Su autonomía alcanza hasta 475 kilómetros, junto con una conducción ágil pensada tanto para la ciudad como para trayectos más largos. Desde su lanzamiento, se han vendido cerca de 200 mil unidades a nivel global, cifra que da cuenta de su buena recepción.

El Good Design® Award 2025 se suma a otros reconocimientos obtenidos por el modelo, entre ellos el World Urban Car 2024, el Red Dot Best of the Best Award 2024 y el Car Design Award 2024, entre otros.