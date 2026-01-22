WRC 2026: Ogier va por la historia en una temporada que vuelve a incluir a Chile

El Campeonato Mundial de Rally se prepara para dar inicio a la temporada 2026 este jueves 22 de enero con el tradicional Rally de Monte-Carlo, una prueba icónica que combina asfalto seco, hielo y nieve, y que históricamente marca el pulso de lo que vendrá durante el año.

Con 14 fechas programadas y escenarios repartidos en Europa, África, Asia y América, la nueva campaña se presenta como una de las más atractivas de los últimos tiempos.

Gran parte de la atención estará centrada en Sébastien Ogier. El piloto francés, ya consagrado como uno de los nombres más grandes en la historia del rally, afronta nuevamente una temporada parcial, con un programa previsto de 10 competencias.

Sin embargo, su objetivo es claro: mantenerse en la lucha por el campeonato y abrir la puerta a un décimo título mundial, una cifra que le permitiría superar el histórico registro de Sébastien Loeb y quedar como el máximo campeón del WRC en solitario.

PIERRE SIMENEL

El piloto del equipo Toyota Gazoo viene de una temporada 2025 muy sólida y ha demostrado que, incluso sin disputar el calendario completo, sigue siendo el referente absoluto. Su presencia vuelve a elevar la exigencia para el resto de los aspirantes, en un año que también será clave por tratarse del último bajo las actuales regulaciones técnicas de la categoría Rally1.

Entre otros ajustes, desde 2027 habrá tope de costos de 345 mil euros para la producción de los autos, que funcionarán con 300 caballos de fuerza.

El calendario 2026 mantiene varias de sus citas clásicas, como Suecia, Portugal, Grecia y Kenia, además de ratificar la consolidación del WRC en Sudamérica. En ese contexto, Chile volverá a ser protagonista al albergar el Rally Chile, en la Región del Bío Bío, por quinta vez, reafirmando su lugar dentro del campeonato y su reconocimiento como una fecha exigente, técnica y muy valorada por los equipos y pilotos.

McKlein

La temporada 2026 no contara con el bicampeón Kalle Rovanperä, quien con 25 años anunció su retiro del WRC para perseguir el sueño de la Fórmula Uno, comenzando un programa de competencias en pista, que parte con la Súper Fórmula japonesa.

Calendario WRC 2026

Monte-Carlo: 22–25 de enero (terreno mixto)

Suecia: 12–15 de febrero (nieve)

Kenia: 12–15 de marzo (tierra)

Croacia: 9–12 de abril (asfalto)

Islas Canarias: 23–26 de abril (asfalto)

Portugal: 7–10 de mayo (tierra)

Japón: 28–31 de mayo (asfalto)

Grecia: 25–28 de junio (tierra)

Estonia: 16–19 de julio (tierra)

Finlandia: 30 de julio–2 de agosto (tierra)

Paraguay: 27–30 de agosto (tierra)

Chile: 10–13 de septiembre (tierra)

Italia: 1–4 de octubre (tierra)

Arabia Saudita: 11–14 de noviembre (tierra)

Equipos y pilotos 2026

Toyota Gazoo Racing WRT

Sébastien Ogier (FRA)

Takamoto Katsuta (JAP)

Elfyn Evans (GBR)

Oliver Solberg (SUE)

Sami Pajari (FIN)

M-Sport Ford WRT

Josh McErlean (IRL)

Jon Armstrong (IRL)

Gregóire Munster (LUX)

Martins Sesks (LET)

Hyundai Shell Mobis WRT