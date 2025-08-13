Yangwang U9 Track Edition: la nueva bestia eléctrica de más de 3.000 caballos

BYD ha sorprendido al mundo con eel Yangwang U9 Track Edition, un superdeportivo eléctrico que redefine los límites de la potencia y el rendimiento. Esta versión radical del U9 alcanza la asombrosa cifra de 3.018 caballos de fuerza, gracias a un sistema de cuatro motores, cada uno capaz de entregar 754,5 caballos.

Con estas cifras, se posiciona como el auto de producción más potentes, sobre el Lotus Evija (1.972 HP) y el Rimac Nevera (1.914 HP).

El U9 Track Edition mantiene la batería LFP de 80 kWh del modelo estándar, con la capacidad de cargarse del 30% al 80% en apenas 10 minutos. Esta batería también alimenta un avanzado sistema de suspensión DiSus-X, que le otorga una agilidad poco común en un vehículo de su tamaño.

En el apartado de diseño, incorpora mejoras aerodinámicas específicas para circuito, como un alerón trasero de fibra de carbono y un kit de carrocería optimizado para generar mayor carga aerodinámica. Todo esto se combina con un peso de 2.480 kilos, una velocidad máxima cercana a los 350 km/h y una aceleración que promete dejar atrás a muchos de sus rivales, incluidos algunos de renombre europeo.

No son pocos los que ya creen que Yangwang U9 Track Edition podría ir por el récord del circuito Nürburgring que ostenta el el Xiaomi SU7 Ultra, 7’04”9, e, incluso, superarlo por más de medio minuto.