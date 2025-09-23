SUSCRÍBETE
Mundo

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

Según una investigación del diario The New York Times, Errol Musk es sindicado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
Errol Musk, el padre de Elon Musk. Foto: Archivo

El padre de Elon Musk, Errol, está acusado de abuso sexual infantil por parte de cinco de sus hijos e hijastros tanto en su tierra natal, Sudáfrica, como en su residencia actual en California. Así dio cuenta una investigación del diario The New York Times basándose en informes de las autoridades y en entrevistas con la familia.

Este medio mantiene que por esto se entiende que el magnate, que no figura entre los nombres citados de descendientes abusados, no tenga actualmente ninguna relación con su padre. Errol Musk tiene 79 años y no ha sido condenado después de tres investigaciones policiales.

“Las acusaciones han afectado repetidamente la vida de Elon Musk, ya que sus familiares lo han contactado en busca de ayuda y, en ocasiones, él ha intercedido, según cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con familiares”, indicó el diario.

Errol Musk junto a su hijo Elon.

El periódico conversó con Errol Musk y este ha negado cualquier tipo de abuso infantil. El padre del magnate calificó los informes de falsos y señaló que todos buscaban sacar tajada de la fortuna de Elon.

The New York Times señaló que la primera acusación se produjo en 1993, cuando la hijastra de Errol Musk, que entonces tenía 4 años, les contó a sus familiares que él la había tocado en casa. Una década después, la hijastra afirmó haberlo sorprendido oliendo su ropa interior sucia.

Algunos familiares también acusaron a Errol Musk de abusar de dos de sus hijas y un hijastro. Y en 2023, familiares y una trabajadora social intentaron intervenir después de que su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que su padre le había tocado las nalgas.

Se abrieron tres investigaciones policiales independientes, según los registros policiales y judiciales, así como de familiares. El diario indicó que dos de las investigaciones concluyeron, pero se desconoce qué sucedió en la tercera. Errol Musk no ha sido condenado por ningún delito.

Las acusaciones de abuso han causado conflicto en la familia Musk, y algunos familiares han recurrido a Elon Musk, el hijo mayor de Errol Musk, en busca de ayuda. Alrededor de 2010, un familiar le escribió al magnate tecnológico una carta de cinco páginas sobre algunas de las acusaciones y le imploró que interviniera.

“Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a estos niños a diario”, escribió el familiar en la misiva, a la que tuvo acceso The New York Times.

El entonces asesor Elon Musk y el presidente Donald Trump en el Salón Oval. Foto: Archivo

El periódico indicó que no se sabe si el CEO de Tesla leyó o no la carta. Pero un asistente del magnate le envió un mensaje a un pariente después de que sus familiares le escribieran sobre las acusaciones de abuso. El multimillonario también ha brindado apoyo financiero a su familia política y a los hermanos del tercer matrimonio de su padre. En una ocasión intentó mantener a estos familiares en California, donde estarían lejos de Errol Musk. No participó en las investigaciones policiales en Sudáfrica.

Errol Musk, indicó el periódico, ejerce un fuerte control sobre gran parte de la familia. Su exhijastra, a quien se le acusó de tocar cuando tenía 4 años, afirmó que posteriormente tuvo un hijo con él cuando tenía veintitantos años. Ella ha tenido problemas de adicción a las drogas, mientras que su madre, quien se casó con Errol Musk dos veces, ha lidiado con problemas de salud mental.

El padre de Elon Musk ha “dejado una profunda herida en nuestra familia”, declaró Elmie Smit, cuya hermana fue su tercera esposa, en su primera entrevista oficial sobre las acusaciones. Añadió que le ha enviado correos electrónicos a Elon Musk sobre algunas de las acusaciones y que, en ocasiones, ha tenido noticias de un asistente.

“Los informes son falsos y absurdos en extremo”, dijo Errol Musk al ser consultado por The New York Times. Añadió que las acusaciones fueron inventadas por familiares que estaban “incitando a los niños a decir mentiras” y que intentaban sacarle dinero a Elon Musk.

El presidente Donald Trump y Elon Musk. Foto: Archivo

En un correo electrónico a The Times también afirmó estar al tanto de una sola acusación de abuso, pero en el mismo mensaje ofreció explicaciones sobre las circunstancias de otras dos.

Agregó que tiene una buena relación con Elon Musk y “son muy cercanos”.

Elon Musk y su abogado personal no respondieron a las solicitudes de comentarios. En 2017, el multimillonario se emocionó al declarar a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las maldades imaginables”. En una biografía autorizada de 2023, escrita por Walter Isaacson, el CEO de Tesla afirmó que no se comunica con Errol Musk.

The New York Times revisó documentos judiciales y policiales de jurisdicciones de California y Sudáfrica, así como más de 50 correos electrónicos, mensajes de texto, notas personales y cartas, que revelaban ciertas acusaciones con más detalle que otras. La policía y los tribunales de Sudáfrica y Los Ángeles se negaron a divulgar algunos registros, alegando la privacidad de los menores. No se pudieron localizar otros registros.

El diario también entrevistó a familiares, trabajadores sociales y personas cercanas a los Musk. Algunos solicitaron el anonimato debido a la sensibilidad de la situación, mientras que otros temieron represalias. Otros familiares se negaron a hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes.

Más sobre:Elon MuskErrol Muskabuso sexualSudáfricaCalifornia

