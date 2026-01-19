SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en España

    De los 152 heridos, cinco permanecen muy graves, 24 graves y 123 con heridas de diversa consideración.

    Por 
    Europa Press

    Al menos 39 personas han fallecido tras el descarrilamiento registrado a las 19.45 horas de este domingo 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, en la localidad española de Adamuz, Córdoba.

    Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves y 123 con heridas de diversa consideración.

    Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva que también descarriló como consecuencia del incidente, según informó Adif a través de su cuenta oficial en la red social X.

    En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

    También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

    La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.

    El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado a su llegada a la localidad cordobesa de Adamuz que “aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido”. “Equipos de Renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido”, ha manifestado este lunes en su cuenta de X.

