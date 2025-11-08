OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Al menos un muerto y más de una decena de heridos en nuevos ataques con drones y misiles rusos en Ucrania

    Las ofensivas afectaron a diferentes regiones del país de Europa Oriental, entre las que se cuentan Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Odesa, donde varias instalaciones de abastecimiento resultaron dañadas.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen

    Al menos una persona falleció y más de una decena, incluidos varios menores de edad, resultaron heridas de diversa consideración en una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles sobre distintas regiones de Ucrania, entre ellas Zaporiyia o Dnipropetrovsk, informaron las autoridades regionales ucranianas.

    A última hora de la tarde de este viernes, un avión no tripulado impactó contra un automóvil en la vía que conecta las localidades ucranianas de Zelenyi Hai, en la región de Odesa, y Guliaipolé, en Zaporiyia.

    Este ataque cobró la vida de un hombre de 69 años y dejó herida a su esposa, una mujer de 67 años, según un comunicado compartido en Telegram por el gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov.

    Fedorov, que tildó este episodio de “acto de terror cínico contra la población civil”, alertó momentos más tarde de nuevas amenazas aéreas por la presencia de drones y misiles de crucero en la región de Zaporiyia, y otras regiones aledañas en las que se declaró la alerta aérea.

    En la región de Dnipropetrovsk, en tanto, las autoridades locales comunicaron que al menos una decena de personas resultaron heridas desde la tarde de este viernes, tras una serie de “ataques enemigos con lanzacohetes múltiples Grad, artillería y drones FPV”.

    Además, en Nikopol, una mujer de 43 años y dos varones de 47 y 57 años recibieron asistencia ambulatoria tras los primeros ataques registrados en esa localidad, según el representante de la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko.

    El mismo Haivanenko reportó después otros siete heridos, incluidos dos niños de dos y 13 años, en la misma región, donde un dron impactó contra un edificio de gran altura ocasionando un incendio y destruyendo varios departamentos.

    En Odesa, varias instalaciones de abastecimiento ucranianas resultaron dañadas como consecuencia de los ataques perpetrados por Moscú en las últimas horas, entre ellas una instalación de infraestructura energética situada en el sur de esta zona.

    “Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni heridos”, añadió el gobernador regional, Oleh Kiper, vía Telegram.

    Además, varias regiones sufrieron cortes de energía a lo largo y ancho de Ucrania por estos nuevos “ataques masivos a la infraestructura energética” del país.

    “Los cortes de emergencia se cancelarán después de que la situación en el sistema energético se estabilice”, aseveró la ministra de Energía del país, Svitlana Hrinchuk. “A pesar de los planes del enemigo, Ucrania tendrá luz y calor este invierno”, sentenció.

    Ante este panorama, si bien Kiev lleva más de tres años y medio defendiéndose de la invasión rusa con apoyo occidental, su presidente, Volodimir Zelensky, aseguró este mismo viernes que desconoce a qué se refiere su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando habla de “avances significativos” en lo que al fin del conflicto respecta.

    Además acusó a Rusia de enviar falsas “señales” a la administración norteamericana para posponer el que esta le aplique otras formas de presión.

