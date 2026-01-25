Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

El escalador estadounidense Alex Honnold realizó este domingo una inédita escalada al Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán y uno de los más emblemáticos del mundo, al completar sus 508 metros de altura sin cuerdas ni arnés.

La hazaña fue seguida por cientos de personas que se reunieron en los alrededores del edificio y por miles más a través de una transmisión en vivo de Netflix. El ascenso tomó poco más de 90 minutos, tras lo cual Honnold llegó a la cima y saludó al público desde lo alto de la torre.

Según la organización del evento, Honnold se convirtió en la primera persona en escalar el Taipéi 101 en modalidad “free solo”, es decir, sin sistemas de protección. Si bien el edificio ya había sido ascendido antes, nunca se había hecho bajo estas condiciones. En 2004, el francés Alain Robert —conocido como el “Hombre Araña”— logró subir la torre, pero con apoyo de cuerdas.

La actividad, titulada “Skyscraper Live”, estaba prevista para el sábado, pero fue reprogramada por condiciones meteorológicas. Finalmente se realizó el domingo con cielo despejado.

Honnold, nacido en 1985 y conocido por su estilo de escalada sin protección, había señalado antes del evento que llevaba años con la idea de subir el Taipéi 101.