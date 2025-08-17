SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Alta Representante de la UE asegura que Rusia no tiene intención de acabar pronto con la guerra en Ucrania

Aunque Kaja Kallas valoró positivamente la cumbre en Alaska, afirmó que Putin no tiene intención de terminar pronto con el conflicto y pidió al gobierno de EE.UU. obligar a su par ruso negociar seriamente la paz.

Por 
Europa Press
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. REUTERS/Yves Herman Yves Herman

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, valoró positivamente la cumbre bilateral celebrada este viernes en Alaska entre los mandatarios de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, pero aseguró que el presidente ruso no terminará la guerra de Ucrania en un corto plazo.

“La dura realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra pronto. Incluso mientras las delegaciones se reunían, Rusia lanzó nuevos ataques contra Ucrania. Putin sigue prolongando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se fue de Anchorage sin comprometerse a poner fin a la matanza”, indicó la jefa de la diplomacia europea en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, Kallas instó a la administración Trump a “obligar a Rusia a negociar seriamente”, asegurando que la nación norteamericana tiene el “poder” para conseguirlo.

“La UE trabajará con Ucrania y EE.UU. para que la agresión rusa no triunfe y para que la paz sea sostenible”, afirmó la política estonia.

Los líderes de la Unión Europea se coordinaron con el presidente Trump antes del encuentro bilateral en Alaska, una reunión que según Kallas acabó sin ningún anuncio de relevancia sobre Ucrania.

Además, como aseguran varios medios, Putin habría puesto como condición para una futura paz la salida de las fuerzas ucranianas de la región del Donbás, que incluye las provincias de Donetsk y Lugansk.

La Alta Representante reiteró el apoyo de la UE a Ucrania e indicó que están trabajando en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. “Moscú no pondrá fin a la guerra hasta que se dé cuenta de que no puede continuar”, aseguró.

Tampoco contempla cambios en la seguridad europea después de que durante la cita en Alaska, Trump y Putin apostaran por medidas de seguridad para Ucrania fuera de la OTAN.

Al respecto, Kallas definió la guerra como una consecuencia de la “política exterior imperialista de Rusia” y no de un “desequilibrio imaginario en la arquitectura de la seguridad europea”.

Varios líderes europeos, entre ellos Macron, Merz o Starmer, subrayaron este sábado su “inquebrantable solidaridad” con Ucrania y se ofrecieron a brindar su apoyo para organizar una cita a tres bandas en la que también estaría el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky.

Igualmente, convocaron una nueva reunión de la denominada Coalición de Voluntarios, que aglutina a una treintena de países aliados de Ucrania. Esta nueva cita está llamada a tratar los últimos acontecimientos, entre ellos la cumbre del viernes en Alaska y el viaje que realizará Zelensky el próximo lunes a Washington.

Más sobre:Guerra en UcraniaUnión EuropeaVladimir PutinDonald TrumpKaja KallasRusia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Netanyahu rechaza propuesta a la baja de Hamas y exige una liberación total de rehenes

Así fue la detención de Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Una cápsula del tiempo: los documentos olvidados de los corazones de los Héroes de la Concepción

Lo más leído

1.
Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

2.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

3.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

4.
Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

5.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Captan impactante incendio de un bus Red en avenida Los Leones

Captan impactante incendio de un bus Red en avenida Los Leones

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Servicios

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén
Chile

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Adolescente queda privado de libertad por homicidio frustrado afuera de colegio en Alto Hospicio

Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medio ambiente
Negocios

Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medio ambiente

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

Eduardo Vargas vuelve al Estadio Nacional para enfrentar a la U
El Deportivo

Eduardo Vargas vuelve al Estadio Nacional para enfrentar a la U

A fondo con Nicolás Córdova: “No pretendo ser Scaloni; es campeón del Mundo, tiene a Messi”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”
Cultura y entretención

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Una cápsula del tiempo: los documentos olvidados de los corazones de los Héroes de la Concepción

Fabiana Cantilo: “Si fuera la cantante más importante del rock argentino, tendría más plata”

Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo
Mundo

Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo

Alta Representante de la UE asegura que Rusia no tiene intención de acabar pronto con la guerra en Ucrania

Netanyahu rechaza propuesta a la baja de Hamas y exige una liberación total de rehenes

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot