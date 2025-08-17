Alta Representante de la UE asegura que Rusia no tiene intención de acabar pronto con la guerra en Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, valoró positivamente la cumbre bilateral celebrada este viernes en Alaska entre los mandatarios de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, pero aseguró que el presidente ruso no terminará la guerra de Ucrania en un corto plazo.

“La dura realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra pronto. Incluso mientras las delegaciones se reunían, Rusia lanzó nuevos ataques contra Ucrania. Putin sigue prolongando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se fue de Anchorage sin comprometerse a poner fin a la matanza”, indicó la jefa de la diplomacia europea en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, Kallas instó a la administración Trump a “obligar a Rusia a negociar seriamente”, asegurando que la nación norteamericana tiene el “poder” para conseguirlo.

“La UE trabajará con Ucrania y EE.UU. para que la agresión rusa no triunfe y para que la paz sea sostenible”, afirmó la política estonia.

Los líderes de la Unión Europea se coordinaron con el presidente Trump antes del encuentro bilateral en Alaska, una reunión que según Kallas acabó sin ningún anuncio de relevancia sobre Ucrania.

Además, como aseguran varios medios, Putin habría puesto como condición para una futura paz la salida de las fuerzas ucranianas de la región del Donbás, que incluye las provincias de Donetsk y Lugansk.

La Alta Representante reiteró el apoyo de la UE a Ucrania e indicó que están trabajando en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. “Moscú no pondrá fin a la guerra hasta que se dé cuenta de que no puede continuar”, aseguró.

Tampoco contempla cambios en la seguridad europea después de que durante la cita en Alaska, Trump y Putin apostaran por medidas de seguridad para Ucrania fuera de la OTAN.

Al respecto, Kallas definió la guerra como una consecuencia de la “política exterior imperialista de Rusia” y no de un “desequilibrio imaginario en la arquitectura de la seguridad europea”.

Varios líderes europeos, entre ellos Macron, Merz o Starmer, subrayaron este sábado su “inquebrantable solidaridad” con Ucrania y se ofrecieron a brindar su apoyo para organizar una cita a tres bandas en la que también estaría el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky.

Igualmente, convocaron una nueva reunión de la denominada Coalición de Voluntarios, que aglutina a una treintena de países aliados de Ucrania. Esta nueva cita está llamada a tratar los últimos acontecimientos, entre ellos la cumbre del viernes en Alaska y el viaje que realizará Zelensky el próximo lunes a Washington.