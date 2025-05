Amistad con Bachelet y respeto para Piñera: los vínculos de Pepe Mujica con Chile

Habrá sido pura coincidencia, pero el primer viaje oficial de Pepe Mujica en tanto Presidente de Uruguay fue a Chile, el día de la asunción de Sebastián Piñera, el 11 de marzo de 2010. Esto, más que nada porque él mismo había asumido su cargo en Montevideo la semana anterior, pero de ahí en adelante el exguerrillero cultivaría una relación especial con nuestro país.

La última vez que Pepe Mujica se encontró con un mandatario chileno fue este año: el 3 de febrero Gabriel Boric lo visitó en su residencia y conversaron “sobre integración regional y justicia social”. Además plantaron un olivo en el patio del uruguayo.

En una declaración conjunta, Mujica agradeció la visita de Boric, y el uruguayo llegó a decir que más que de derecha o de izquierda, ambos eran “humanistas”. “Gracias al pueblo chileno, a los que están a favor y a los que están en contra. La democracia se precisa para discrepar, no para estar de acuerdo: para estar de acuerdo nos quedábamos con un rey. Se precisa la democracia para tener la libertad de decir lo que uno piensa”, dijo en la ocasión.

En ese entonces Boric estaba en una visita oficial, y había tenido ya una reunión con el entonces presidente Luis Lacalle Pou. Luego, en la residencia del exmandatario uruguayo, declaró que se encontraría “con mucho cariño, con admiración y con respeto con “Pepe” Mujica y Lucía Topolansky, quienes son para mí, personalmente pero también para nuestra generación, referentes de convicción, honestidad y principios de no olvidarnos de dónde vinimos y por qué estamos en la lucha política”.

Sebastián Piñera y José Mujica. Foto: Archivo

En diciembre de 2022 Mujica pasó por Chile y visitó a Boric, pero también se reunió con el expresidente Sebastián Piñera, con quien coincidieron en varias ocasiones. El mismo Piñera lo señaló en su cuenta de Instagram: “Después de conversar con Pepe Mujica me resuenan las palabras de Gabriela Mistral: ‘Tengo un día. Si lo sé aprovechar, tengo un tesoro’”.

La relación entre ambos expresidentes, aun en distintas veredas de la política, siempre fue cordial, y en esa ocasión, en el Hotel Pullman de Las Condes, los dos compartieron un mate y conversaron sobre la política latinoamericana.

Respecto a esta relación, los periodistas uruguayos Ernesto Tulbovitz y Andrés Danza, autores del libro “Una oveja negra en el poder”, lo entrevistaron en 2017. En esa ocasión Mujica dijo sobre Piñera: “No es tan de derecha. No es un facho. Es un capitalista, conservador, pero tiene claro que a la gente hay que darle asistencia. En Chile hay un 30% de derecha, derecha, derecha. En Uruguay nunca entró tanto la dictadura como allá. Pero él no está dentro de ese 30%. Me siento cómodo conversando con él, por más que esté en la vereda del frente”.

En 2021, cuando estaba teniendo lugar el proceso constituyente, Mujica volvió a referirse al empresario: “Yo lo respeto mucho, creo que es un hombre valioso, con su manera de pensar, tiene el defecto de ser demasiado rico y pertenecer a un mundo demasiado acomodado. Cada cual nace donde le toca. Pero no ha sido un presidente reaccionario, que se lleve a la gente por delante”.

Pepe Mujica llega a La Moneda, el 11 de septiembre de 2023. Foto: La Tercera MARIO TELLEZ

La primera visita de Mujica a Chile fue en la asunción de Piñera, el 11 de marzo de 2010, aquella que coincidió con la réplica del terremoto. De ahí en adelante se encontraron durante cuatro años en distintos foros, y llegaron a viajar juntos a la Antártica.

En ese entonces Mujica señalaba la intención de Uruguay de fortalecer su relación con nuestro país, en miras a una “salida comercial al Pacífico”. En ese entonces Argentina había tomado una serie de medidas proteccionistas que perjudicaban los intereses de Montevideo.

El uruguayo estuvo cinco años en el poder, y alcanzó a tomar parte en la segunda asunción de Michelle Bachelet, en marzo de 2014. Con ideas más afines entre ambos presidentes, las relaciones fueron fluidas entre Santiago y Montevideo, y Mujica volvería a Chile en calidad de expresidente muchas más veces.

Sobre la relación con la presidenta chilena, la biografía del expresidente uruguayo apunta: “Por supuesto que Mujica siente especial simpatía por la socialista Michelle Bachelet, actual Presidenta de Chile y antecesora de Piñera. Su relación con ella no es tan cercana como con Piñera por una única razón: falta de tiempo juntos como presidentes”.

En mayo de 2017, en miras a las elecciones presidenciales chilenas, en un principio Mujica evitó endosar apoyos. En un diálogo organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refirió a Bachelet y Piñera. “Yo lo conozco a Piñera, tuve el placer de ir con él a la Antártica, soy amigo de la Presidenta. Yo le deseo la mayor suerte al pueblo chileno, pero no sé lo que va a ser”, dijo entonces.

En un momento en que Bachelet aseguró que su gobierno había terminado con “algunos vestigios del modelo neoliberal”, Mujica llegó a responder que “nunca se acaban los males, siempre rebrotan y hay que seguir carpiendo, porque en las sociedades los seres humanos tenemos puntos de vista distintos”.

Ya en la segunda vuelta de esas presidenciales, finalmente, Mujica apoyó a Alejandro Guillier y se hizo presente en el cierre de campaña del candidato oficialista. “José Mujica es un gran amigo de Chile, con el que compartimos el sueño de una América Latina más justa. ¡Siempre será bienvenido en La Moneda!”, tuiteó entonces Bachelet.

En 2019 Mujica también tuvo palabras para referirse al estallido social que estaba teniendo lugar en nuestro país, y aseguró que le sorprendió “por el volumen de la explosión”, aunque indicó que conocía los motivos. De acuerdo con eso, el expresidente resaltó que ya tuvo discusiones sobre ese asunto, porque la gente “ve la macroeconomía y los números” pero no habla “con la gente de abajo”.

Pepe Mujica se reune con Michelle Bachelet FRANCISCO CASTILLO

Durante estos últimos cinco años, además de visitar a Boric, el expresidente uruguayo apareció en dos ocasiones en la Casa Central de la Universidad de Chile dictando conferencias. En diciembre 2022, en un foro sobre derechos humanos, pidió que no lo llamaran expresidente, sino simplemente Pepe.

“Soy militante desde los 14 años y tengo 87, pero algunas cosas he logrado como respuestas en mi cabeza: somos animales utópicos”, indicó, además de asegurar que la civilización es “hija de la cooperación”. “Estoy acá porque estoy gastando los últimos cartuchos que me quedan por un mundo que no voy a ver, luchando por la integración de nuestra América”, afirmó también el exmandatario.

Por la ocasión de los 50 años del golpe de Estado en Chile, Mujica fue invitado otra vez por la Universidad de Chile: esa vez, para dictar una charla frente a los estudiantes de la casa de estudios. Ahí declaró: “Ustedes, pibes, se tendrán que hacer cargo de la historia. La vida y la lucha continua y hay una verdadera batalla por la inteligencia de los latinoamericanos, porque hay que tener memoria, pero hay que mirar hacia adelante también”.

Frente a los avances tecnológicos y los cambios en el mundo del trabajo, dijo en ese entonces: “Estamos en una época de cambio fenomenal porque es un cambio de época, donde el factor inteligencia de aquí en más tiene tanta importancia como el capital, o más, porque el trabajo se está transformando, y lo que en mi juventud llamábamos proletariado, una gente de mameluco, con una gorra, va a ser en unos años una nostalgia del pasado”.

Tras la muerte de Piñera, Mujica recordó la relación de respeto que tuvo con el exjefe de Estado chileno. “Recuerdo que Piñera puso un avión para traernos las primeras vacunas (contra el Covid) de China a Uruguay. Siempre se lo tenemos que agradecer. Son gestos que van más allá de las ideas”, destacó el uruguayo en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10 de Buenos Aires.

Y siguió: “Logré mantener con Piñera una excelente relación, como con otros mandatarios que pensaban muy distinto de América Latina. Y cada vez que venía al Uruguay me llamaba por teléfono y lo veía. La última vez que estuve en Chile, vino a desayunar conmigo al hotel y conversamos. Siempre intercambiamos”.