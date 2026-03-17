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    Ataque a hospital de Afganistán deja al menos 400 muertos y 250 heridos tras bombardeo pakistaní

    Desde Pakistán negaron el ataque contra un recinto médico y señalaron que la ofensiva se trató contra "instalaciones militares e infraestructura" que apoya "al terrorismo".

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Equipos de emergencia combaten las llamas en hospital de tratamiento de adicciones atacado en Afganistán.

    El gobierno talibán confirmó que al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas este lunes luego del bombardeo perpetrado por el ejército paquistaní contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul, capital de Afganistán, donde los equipos de rescate continúan tratando de controlar el incendio derivado de la explosión.

    “Lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas”, aseguró el portavoz adjunto del Ejecutivo de los talibanes, Hamdulá Fitrat, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual agregó que los rescatistas trabajan en estos momentos para “recuperar los cuerpos de las víctimas”.

    El ataque aéreo tuvo lugar alrededor de las 21.00 horas local (a las 13: 30 en Chile) contra el referido centro destinado a la atención de personas con adicciones, el cual cuenta con una capacidad de alrededor de 2.000 camas, según precisó Fitrat.

    “Como consecuencia del ataque, amplias zonas del hospital han quedado destruidas y existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas”, agregó el portavoz.

    A su vez, el Ministerio de Información de Pakistán rechazó que se haya producido un ataque contra un hospital en Kabul, alegando que el bombardeo fue contra “instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo -incluidos almacenes de equipo técnico y de municiones de los talibán afganos y de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Kabul y Nangarhar- que se estaban utilizando contra civiles paquistaníes inocentes”.

    Cabe recordar que la zona fronteriza entre ambos países es desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por cuenta de los ataques por parte del grupo TTP, y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul niegan.

    Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.

    Más sobre:AfganistánPakistán

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