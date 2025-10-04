Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania

Este sábado, alrededor de 30 personas resultaron heridas por un ataque de drones rusos en una estación ferroviaria en Ucrania.

De acuerdo a Associated Press News, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el hecho ocurrió en la ciudad de Shostka, a 70 kilómetros de la frontera rusa.

“Un brutal ataque con drones rusos contra la estación de ferrocarril en Shostka, región de Sumy. Todos los servicios necesarios ya se encuentran en el lugar y han comenzado a prestar asistencia a las personas. Se está precisando toda la información sobre las víctimas", comentó Zelenskyy en X.

Agregó que “hasta ahora se sabe que decenas de personas han resultado heridas. Informes preliminares indican que tanto empleados de Ukrzaliznytsia como pasajeros se encontraban en el lugar del ataque”.

El Presidente de Ucrania añadió que “los rusos no pudieron desconocer que estaban atacando a civiles. Y esto es terrorismo que el mundo no tiene derecho a ignorar. Cada día, Rusia arrebata vidas . Y solo la fuerza puede obligarles a detenerse".

“Hemos escuchado declaraciones contundentes de Europa y América, y ya hace tiempo que toca convertirlas en realidad. Juntos, con todos los que no consideran normal el asesinato y el terrorismo. Las palabras ya no bastan. Se necesitan acciones contundentes”, explicó.

Además, según AP, el gobernador local Oleh Hryhorov informó que un tren con destino a Kiev fue alcanzado.

Por otro lado, los drones y misiles rusos atacaron la red eléctrica de Ucrania durante la noche de este viernes.