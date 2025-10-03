SUSCRÍBETE
Política

Incomodidad DC por aborto opaca anuncio programático de Jara

La Democracia Cristiana notificó este viernes que invocarán su "reserva" en el Parlamento si es que la candidata presidencial llega a La Moneda y cumple con impulsar la medida. Este fin de semana el comando socializará la hoja de ruta completa con la que aspiran a llegar al poder.

David TralmaPor 
David Tralma

Llegó el día. Tras polémicas jornadas de espera -con críticas del senador y timonel de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla-, este viernes el comando presidencial de Jeannette Jara presentó ante los partidos del oficialismo el “anexo” del programa de gobierno con el que buscarán llegar a La Moneda.

Se trata de cerca de 60 páginas que complementarán los lineamientos programáticos presentados por la abanderada presidencial del oficialismo hace un tiempo, que hasta el cierre de esta edición se sigue exponiendo en el Hotel Fundador a los representantes de los partidos políticos del sector y la DC.

Hasta allí llegó Huenchumilla, quien ya planteó sus reparos y los de la colectividad ante una de las medidas que ratificó este jueves Jara en su participación en el programa de TVN “Candidato llegó tu hora”: la continuidad de la discusión sobre el aborto.

“He resuelto presentar en mi complemento de programa que en Chile este debate se pueda dar de forma democrática y así lo voy a impulsar. (...) Sé que al menos uno de los partidos va a tener reserva sobre este tema, la Democracia Cristiana”, dijo la exministra del Trabajo, anticipando la discusión que se dará en su coalición en caso de que llegue a la Presidencia e impulse la discusión por la despenalización del aborto.

“Venimos a verlo, examinarlo, preguntar, dar mi opinión. Pero vengo con cierto optimismo”, dijo al respecto el senador Huenchumilla este viernes, en su arribo a la reunión, a la que no asistió la candidata presidencial.

En los pisos altos del hotel sí estaban los encargados de la campaña, como el jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS) y el principal estratega, Darío Quiroga (independiente). Este último fue quien abrió la cita y luego el total protagonismo lo asumió la jefa programática de Jara, Camila Miranda (FA), quien expuso el anexo ante los partidos, en compañía de asesores que colaboraron en la elaboración de la propuesta gubernamental.

Hasta el cierre de esta edición el tema del aborto no era discutido y Huenchumilla no alcanzará a ser parte de la mesa que aborde el tema, pues se debió retirar de manera anticipada del encuentro por un viaje en avión que tenía comprometido.

Previo a abandonar el hotel fundador, el senador y líder de la Falange defendió sus reparos ante el proyecto del aborto y la “reserva” que tendrán en la Democracia Cristiana en caso de que Jara llegue a continuar la discusión en el próximo Congreso.

“No hay temas vedados para discutir. Cada cual tomará su decisión respecto de cómo votar. No nos negamos a debatir. Otra cosa es cómo se vota después”, dijo Huenchumilla, una idea que ya expuso semanas atrás en radio Universo, cuando en el comando se instaló la discusión respecto del tema.

En un momento en la DC hubo esperanzas de que Jara omitiera este tema en la discusión de su programa. Esto porque la misma abanderada había planteado que el tema no iba a estar dentro de su propuesta de gobierno.

“En temas valóricos, entendemos que hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que es un tema que en este programa no se va a abordar”, dijo Jara en agosto.

El tema fue discutido por la mesa de vicepresidencias de mujeres de cada una de las colectividades, uno de los 26 grupos de trabajo que coordinó Miranda durante estas semanas.

Durante la tarde el comando terminará la exposición ante los líderes de los partidos y este fin de semana esperan presentar el programa. Este sábado habrá una cita de camaradería entre todos los rostros que trabajaron en la propuesta de Jara.

Más allá de la DC, en el resto de tiendas políticas han apostado por desdramatizar el anuncio de Jara sobre el aborto. “Lo que la candidata planteó es que si este proyecto no culmina en este mandato, va a seguir su tramitación. Tengo la impresión de que en eso no debiera haber ningún tipo de conflicto”, dijo antes de la reunión la secretaria general del Partido Comunista e integrante del grupo estratégico del comando, Bárbara Figueroa.

“No veo que haya ninguna tensión (con la DC)”, complementó el exministro y asesor personal de Jara, Marcos Barraza.

Si bien el aborto se ha tomado las preguntas de la prensa a los dirigentes políticos, desde el comando también han hecho esfuerzos por reforzar las medidas que ya ha ido adelantando Jara.

Así, por ejemplo, se repartió una minuta con ocho propuestas anticipadas por la candidata y el costo monetario de cada una de ellas. Entre estas iniciativas se hizo hincapié en “no más abusos con la UF, su sueldo en pesos, tus cuentas también”, “bajamos la cuenta a todas las familias: 20% menos en tu cuenta de luz, 100% más tranquilidad” y la recuperación del Cerro Chuño en Arica.

