La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Mundo

    Aumentan a 36 los muertos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong

    Otras 279 personas están desaparecidas, mientras que 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

    Por 
    Europa Press
    Rescatistas trabajan en el sitio de un incendio en un edificio residencial, en Hong Kong, en el sur de China, el 26 de noviembre de 2025. Foto: Xinhua/Lui Siu Wai Lui Siu Wai

    El balance de muertos a causa del incendio registrado este miércoles en varios rascacielos de Hong Kong ha aumentado a 36, entre ellos un bombero, según han confirmado las autoridades, si bien no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.

    El jefe de gobierno de Hong Kong, John Lee, ha informado en una rueda de prensa celebrada desde el Hospital Príncipe de Gales que otras 279 personas están desaparecidas, mientras que 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

    Lee ha explicado que las autoridades pertinentes han iniciado ya una investigación y que los expertos recolectarán muestras de material del andamiaje para verificar si el complejo residencial en llamas, ubicado en el barrio de Tai Po, cumple con las normas de construcción.

    Esta foto, tomada el 26 de noviembre de 2025, muestra a rescatistas trabajando en el incendio de un edificio residencial en Hong Kong, sur de China. foto: Xinhua/Chen Duo Chen Duo

    Por su parte, el secretario de Seguridad, Chris Tang, ha asegurado que las primeras pesquisas indican que la rápida propagación de las llamas es “sospechosa”. “La red y la lona impermeable, una vez quemadas, mostraron una propagación de las llamas superior a la permitida”, ha aseverado.

    Alrededor de 800 bomberos y 140 camiones se han desplazado al lugar de los hechos. Las autoridades también han desplegado drones para intentar apagar las llamas y para tratar de identificar a un número indeterminado de personas que todavía permanecen atrapadas.

    Los bomberos han elevado al máximo nivel la alerta a causa del incendio, según ha recogido el diario The Standard. Los heridos por las llamas han sido trasladados a varios hospitales de Hong Kong, mientras que las autoridades han habilitado distintos espacios como refugios temporales.

    El “número dos” de los bomberos, Derek Armstrong Chan, ha detallado que “la temperatura en el edificio es muy elevada”, lo que ha dificultado en un primer momento la entrada de los bomberos para llevar a cabo labores de rescate, afectadas además por el hecho de que ya ha anochecido en Hong Kong, reduciendo la visibilidad.

    “Los escombros y andamios del edificio afectado se están cayendo, lo que representa un peligro adicional para nuestro personal de primera línea”, ha explicado, antes de insistir en que los afectivos “seguirán intentando” llegar a los pisos afectados para buscar sobrevivientes, según el diario South China Morning Post.

    Ante esta situación, la Cruz Roja de Hong Kong ha activado su línea de apoyo psicológico para dar atención a afectados y familiares de las víctimas del incendio, que habría sido desatado en un andamio fabricado con bambú, según las primeras informaciones, si bien las autoridades no lo han confirmado por ahora.

