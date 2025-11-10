Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

Las autoridades sanitarias informaron este lunes que Canadá perdió el estatus de país libre de sarampión por el brote que comenzó hace ya un año y que hasta el momento deja más de 5 mil casos.

“La transmisión endémica del sarampión se ha restablecido en Canadá. En consecuencia, la región de América perdió su certificación como zona libre de transmisión endémica del sarampión”, declaró el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

Durante su intervención, subrayó que la Comisión Regional de Monitorización y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC) “utiliza criterios muy objetivos” para concluir que una nación perdió la certificación de país libre de sarampión.

“Si un país presenta transmisión sostenida durante más de 12 meses, se considera que la transmisión del sarampión se ha restablecido (...) Cuando un país pierde la certificación, toda la región la pierde. Sin embargo, cabe destacar que los 34 países de las Américas mantienen su certificación como países libres de sarampión”, explicó.

Barbosa recordó que aunque esta pérdida representa un revés, también es reversible. “Hasta que el sarampión se elimine en todo el mundo, nuestra región seguirá enfrentando el riesgo de propagación del virus entre poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta”, comentó el director de la OPS.

Aunque agregó que: “Sin embargo, como ya demostramos, con compromiso político, cooperación regional y vacunación sostenida, puede (...) recuperar este logro colectivo”.

Por su parte, las autoridades canadienses recordaron que la vacuna es la mejor forma de protegerse “a uno mismo y a su familia”.

“Si nos mantenemos alerta y trabajamos juntos para aumentar la cobertura de vacunación contra el sarampión, podemos prevenir brotes y proteger a nuestras comunidades contra esta enfermedad prevenible”, indicó la Agencia de Salud Pública canadiense.

Durante este año en Canadá se han registrado 5.156 casos de sarampión, de los cuales se han confirmado 4.800, mientras que el resto están categorizados como “probables”, en 10 regiones.

Además, se han notificado dos muertes en el país, ambas en casos congénitos de sarampión en personas nacidas prematuramente.