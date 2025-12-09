Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear

Una vista general muestra la estructura del Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) sobre el antiguo sarcófago que cubre el cuarto reactor dañado en la central nuclear de Chernobyl, Ucrania, el 5 de abril de 2017. Foto: Archivo

La estructura de contención de la central nuclear ucraniana de Chernobyl ya no es capaz de bloquear la radiación. Este anuncio, realizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el viernes 5 de diciembre, no tranquiliza a la comunidad sobre el futuro de la tristemente célebre central, escenario de la peor catástrofe nuclear de la historia, ocurrida en 1986.

“La semana pasada, un equipo de la OIEA completó una evaluación exhaustiva de los daños causados a la nueva estructura de contención, gravemente dañada por un ataque con drones en febrero. Este suceso provocó un gran incendio en el revestimiento exterior de la imponente estructura de acero construida para impedir cualquier fuga radiactiva del reactor destruido en 1986”, explica la agencia de seguridad atómica.

De 100 años a cero

Un ataque con drones contra la central nuclear en la noche del 14 de febrero, atribuido a Rusia por Ucrania, “perforó el techo exterior de la estructura de contención y la capa interior”. El ataque inicial creó un agujero de unos 15 metros cuadrados en el lado noroeste de la parte superior del techo, sobre el reactor 4 (donde se produjo el incidente de 1986)”, relata Shaun Burnie, especialista en cuestiones nucleares de Greenpeace, que visitó Chernobyl seis horas después del ataque con drones de febrero.

Una estructura de Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) sobre el antiguo sarcófago que cubre el cuarto reactor dañado en la central nuclear de Chernobyl se ve detrás de la ciudad abandonada de Prípiat, Ucrania, el 12 de abril de 2021. Foto: Archivo GLEB GARANICH

Conclusión de la evaluación de los expertos del OIEA: “La misión pudo confirmar que la estructura ha perdido sus principales funciones de seguridad, en particular su capacidad de contención”.

La estructura de contención, también conocida como el Arca de Chernobyl, se instaló en 2016 sobre el famoso sarcófago construido de forma precipitada 30 años antes alrededor del reactor número 4 de la central. Se suponía que tendría una vida útil de 100 años y que protegería contra las consecuencias de un posible colapso de la estructura del sarcófago.

Esos 100 años se han reducido a cero por el ataque con drones. Las conclusiones de la misión de la OIEA implican, en efecto, “que cualquier radiactividad que se liberara dentro del confinamiento podría escapar por el agujero y los daños causados al Arca”, precisa Attila Aszódi, especialista en cuestiones de seguridad nuclear del Instituto de Técnicas Nucleares de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest.

Widespread military activities overnight affected electricity grid and prompted Ukraine’s operating NPPs to reduce output.

DG @rafaelmgrossi reiterates call for military restraint to avoid a nuclear accident. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 6, 2025

¿Hay motivos para temer una nueva oleada de radiactividad que se extienda por Ucrania, Bielorrusia y más allá? No hay que alarmarse... por ahora. Los niveles de radiación en los alrededores de Chernobyl se han mantenido prácticamente iguales a los que había antes del ataque con drones, según ha confirmado Fredrik Dahl, portavoz de la OIEA, en declaraciones al New York Times.

“Por ahora se trata sobre todo de un problema local, ya que lo que puede escapar por el techo perforado es radiación directa -rayos gamma- que no llega muy lejos. En el caso de Chernobyl, diría que más allá de dos kilómetros alrededor de la central no hay riesgo inmediato”, explica Robert Kelley, especialista en seguridad nuclear asociado al SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), que dirigió las inspecciones de la OIEA en Irak en 1992 y 2001.

AIEA diz que escudo protector da central nuclear de Chernobyl está danificado https://t.co/CjgVLZ8jOS pic.twitter.com/6n4l54mwRI — RFI Português (@RFI_Pt) December 7, 2025

Cuidado con las cenizas

La verdadera bomba de relojería de Chernobyl proviene “de los materiales radiactivos contenidos en el sarcófago, como los aproximadamente 4.000 kilogramos de polvo altamente radiactivo que se encuentran allí”, asegura Shaun Burnie.

Lo que preocupa a los expertos entrevistados por France 24 es que “si algo permite que todas estas partículas muy finas se escapen del sarcófago, el arco ya no sería capaz, en la actualidad, de impedir que se dispersaran por el agujero del techo”, resume Attila Aszódi.

Desde el ataque con drones de febrero, los expertos en seguridad nuclear esperan que el sarcófago construido en la época de la Unión Soviética resista. No es una apuesta baladí.

“¡Nunca se diseñó para durar 30 o 40 años!“, recuerda Shaun Burnie. “Se construyó con prisas y en condiciones extremadamente difíciles, y no es una estructura muy estable”, añade Attila Aszódi.

🔴 A Russian drone strike has compromised Chornobyl’s protective shield.



The IAEA says the New Safe Confinement suffered damage in February that left it unable to fully perform its core safety functions.



🔗 https://t.co/J3lZh1JKsI pic.twitter.com/RFgBPL7ZRx — UNITED24 Media (@United24media) December 6, 2025

Los daños causados al arca protectora podrían, en particular, permitir la entrada de humedad exterior, lo que tendría un efecto corrosivo sobre la inmensa tumba de 1986, diseñada en parte en acero.

Si este polvo altamente radiactivo comenzara a escapar del sarcófago, tendría múltiples formas de continuar su viaje más allá del emplazamiento de Chernobyl. “Uno de los riesgos que se mencionan a menudo en estos casos es el de las aves, que pueden construir sus nidos en este tipo de estructuras y luego transportar el polvo a distancias más largas”, explica Robert Kelley.

Reparaciones complicadas y costosas

Es mejor no poner a prueba la resistencia del sarcófago y emprender las reparaciones necesarias. El “parche” instalado en el techo poco después del ataque con drones “no es suficiente para restablecer la función protectora del arco”, asegura Shaun Burnie.

Afortunadamente, “la misión de la OIEA también concluyó que la integridad de la estructura no se veía comprometida. En otras palabras, el arca no corre peligro de derrumbarse y puede repararse”, subraya Attila Aszódi.

🔵#Ucraina Allarme #nucleare dell'Aiea: la cupola che riveste la centrale di #Chernobyl è stata danneggiata dai droni russi. La struttura ha perso la capacità di isolamento. Occorre "una ristrutturazione tempestiva e completa". Le radiazioni sono stabili. pic.twitter.com/sScGs1TeE7 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 7, 2025

Más fácil decirlo que hacerlo. “La prioridad será garantizar la seguridad de los trabajadores que tengan que subir al tejado contra las radiaciones”, señala Shaun Burnie. La necesidad de actuar con rapidez sugiere que estas reparaciones probablemente se llevarán a cabo antes de que termine la guerra. Los posibles combates u otros disparos de drones “también pueden poner en peligro a los equipos encargados de reparar los daños”, subraya Attila Aszódi.

Este único ataque con drones también tendrá un costo muy elevado. “El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo está preparando un plan provisional para el próximo año, que prevé reparaciones por valor de varios cientos de millones de euros”, concluye Attila Aszódi.