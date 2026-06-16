China critica los ataques de Israel contra Líbano tras el acuerdo entre EEUU e Irán

El Gobierno de China ha criticado este martes los bombardeos lanzados por Israel contra Líbano tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y hecho un llamamiento a “mostrar contención, tanto en las palabras como en los hechos” para consolidar el alto el fuego y lograr materializar un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

“Instamos a las partes pertinentes a que actúen con contención, tanto en palabras como en hechos, a que defiendan la opción de la paz, a que cumplan fielmente los acuerdos de alto el fuego, a que logren un alto el fuego integral y duradero, y a que fomenten las condiciones para la paz y la estabilidad en todo Oriente Próximo”, ha dicho el portavoz el Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

Así, ha recalcado que Beijing “está muy preocupado” por la continuación de estos ataques israelíes y ha subrayado que debe respetarse “la soberanía y la seguridad” de Líbano, según ha recogido el diario chino ‘Global Times’, después de que Irán haya asegurado que el alto el fuego afecta a todos los frentes y haya advertido a Estados Unidos del impacto de las acciones de Israel.

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán --confirmado por ambas partes-- para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.