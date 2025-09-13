China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán

China criticó este sábado que navíos militares de Estados Unidos y Reino Unido hayan transitado el viernes por el estrecho marítimo que lo separa de Taiwán y por el que reclama soberanía.

De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias china Xinhua, los buques en cuestión son el destructor estadounidense Higgins y la fragata británica HMS Richmond.

El portavoz del Comando Oriental del Ejército chino, Shi Yi, que “las acciones de Estados Unidos y de Reino Unido han enviado señales equivocadas y socavado la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán".

En respuesta, aseguró que China envió a tropas navales y de la fuerza aérea para rastrear y vigilar a ambos buques.

Al contrario de China, EE.UU. y Reino Unido consideran que el paso sobre el que el gigante asiático reclama soberanía -también llamado estrecho de Formosa- es parte de aguas internacionales abiertas, según consigna DW.

Los reclamos territoriales de Pekín sobre Taiwán y el citado estrecho se remonta al fin de la guerra civil china, en 1949. Y desde entonces, ha presionado para que la isla se asimile a la República Popular China. “La reunificación de nuestra patria es históricamente imparable”, sostuvo el presidente Xi Jinping en el discurso de Año Nuevo 2024.