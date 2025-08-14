SUSCRÍBETE
Mundo

Corea del Norte acusa a Seúl de tratar de “engañar a la opinión pública” al apuntar que las relaciones se están “restaurando”

“Nunca hemos retirado los altavoces instalados en la zona fronteriza y no estamos dispuestos a hacerlo”, señal Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano.

Por 
Europa Press
Foto: AP. Jorge Silva

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha negado la retirada de altavoces instalados a lo largo de la frontera con su vecino del sur para la difusión de propaganda, desmintiendo así las declaraciones de Seúl del pasado sábado, y ha asegurado que “no estamos dispuestos a hacerlo”.

“Nunca hemos retirado los altavoces instalados en la zona fronteriza y no estamos dispuestos a hacerlo”, ha declarado en un comunicado recogido por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

La dirigente norcoreana ha impugnado las declaraciones del Gobierno de Corea del Sur, a quien ha acusado de tratar de “engañar a la opinión pública afirmando que (...) las relaciones entre la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y la República de Corea se están “restaurando””.

“El presidente (surcoreano) afirmó que, tras retirar los altavoces que daban a la RPDC, nosotros también parecíamos retirar algunos, con la esperanza de que las medidas de la otra parte, como la retirada de altavoces innecesarios y costosos, contribuyeran a mejorar las relaciones intercoreanas”, ha agregado sobre lo que ha asegurado que es “una suposición unilateral infundada y una pista falsa” por parte de Seúl.

Kim ha rechazado que Seúl esté implementando “medidas de buena voluntad (y) política de apaciguamiento”, coniderando que, en su lugar, el presidente Lee Jae Myung --que tras llegar al cargo en junio ordenó suspender las transmisiones en la frontera e instó a los activistas a que cesaran de distribuir panfletos con información contraria a Pyongyang-- está tratando de “”obtener una respuesta favorable y ser elogiado por su “buena acción””

En este sentido, la hermana del líder norcoreano ya señaló la semana pasada que “no hay motivo para reunirnos ni asunto que discutir con la República de Corea”.

Ambos países siguen técnicamente en guerra debido a que la Guerra de Corea (1950-1953) no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio, sin que las partes hayan logrado concretar hasta el momento un pacto para poner fin oficialmente a las tensiones.

