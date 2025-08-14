SUSCRÍBETE
Mundo

Corea del Norte niega la retirada de altavoces en la frontera y dice que no está “dispuesto” a hacerlo

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, desmintió las declaraciones de Seúl y lo acusó de tratar de "engañar a la opinión pública”.

Por 
Europa Press
Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Foto: Reuters JORGE SILVA

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, negó la retirada de altavoces instalados a lo largo de la frontera con su vecino del sur para la difusión de propaganda, desmintiendo así las declaraciones de Seúl del pasado sábado y aseguró que no tienen contemplado hacerlo.

Nunca hemos retirado los altavoces instalados en la zona fronteriza y no estamos dispuestos a hacerlo”, declaró en un comunicado recogido por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

La dirigente norcoreana impugnó las declaraciones del Gobierno de Corea del Sur, a quien acusó de tratar de “engañar a la opinión pública afirmando que (...) las relaciones entre la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y la República de Corea se están ‘restaurando’”.

“El presidente (surcoreano) afirmó que, tras retirar los altavoces que daban a la RPDC, nosotros también parecíamos retirar algunos, con la esperanza de que las medidas de la otra parte, como la retirada de altavoces innecesarios y costosos, contribuyeran a mejorar las relaciones intercoreanas”, agregó sobre lo que aseguró es “una suposición unilateral infundada y una pista falsa” por parte de Seúl.

Kim rechazó que Seúl esté implementando “medidas de buena voluntad (y) política de apaciguamiento”, considerando que, en su lugar, el presidente Lee Jae Myung, que tras llegar al cargo ordenó suspender las transmisiones en la frontera e instó a los activistas a que cesaran de distribuir panfletos con información contraria a Pyongyang, está tratando de “obtener una respuesta favorable y ser elogiado por su ‘buena acción’”.

En este sentido, la hermana del líder norcoreano ya señaló la semana pasada que “no hay motivo para reunirnos ni asunto que discutir con la República de Corea”.

Ambos países siguen técnicamente en guerra debido a que la Guerra de Corea (1950-1953), la que no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio y sin que las partes lograran concretar hasta el momento un pacto para poner fin oficialmente a las tensiones.

