Crece cantidad de rabinos que critican las acciones de Israel en Gaza

Palestinos son vistos cerca del sitio de un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, el 27 de junio de 2025. Foto: Xinhua.

Las escenas de la crisis humanitaria que se vive en Gaza, producto de los bombardeos y las restricciones para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, ha gatillado que un creciente número de rabinos critique la conducta israelí en la guerra.

Recientemente decenas de rabinos ortodoxos hicieron “un llamado a la claridad moral, la responsabilidad y una respuesta judía ortodoxa frente a la crisis humanitaria de Gaza”, el que se sumó a una reciente serie de cartas abiertas de voces judías que cuestionan la crisis de hambre en el enclave palestino casi dos años después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas.

“Los pecados y crímenes de Hamas no eximen al gobierno de Israel de su obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para prevenir la hambruna masiva”, señaló la carta de los rabinos ortodoxos, citada en el diario The Times of Israel.

Los rabinos también lamentan el ascenso de voces extremistas en Israel, el endurecimiento de los sentimientos hacia los palestinos y la explosión de la violencia de los colonos en Cisjordania.

Decenas de miles de israelíes se manifiestan exigiendo que el primer ministro Benjamin Netanyahu logre un acuerdo con Hamas para poner fin a la guerra de Gaza y liberar a los rehenes restantes. Foto: Xinhua Chen Junqing

“La justificada ira hacia Hamas se ha expandido peligrosamente por parte de algunos extremistas, convirtiéndose en una sospecha generalizada de que toda la población de Gaza, incluidos los niños, es considerada como futuros terroristas”, escribieron. “Mientras, en Yehuda y Shomron (Cisjordania), la violencia de los colonos extremistas ha resultado en el asesinato de civiles y ha obligado a los aldeanos palestinos a abandonar sus hogares, desestabilizando aún más la región”, añadieron.

El diario señaló que los firmantes provienen en su mayoría del sector liberal de la ortodoxia moderna y relativamente pocos desempeñan funciones congregacionales.

“Aun así, su carta es notable porque las comunidades ortodoxas tienden a ser políticamente más derechistas y abiertamente sionistas, y los jóvenes adultos se unen al Ejército israelí después de la secundaria o hacen aliá (inmigración judía a Israel) con mayor frecuencia que en las denominaciones no ortodoxas. Algunos judíos ortodoxos políticamente liberales han expresado su frustración por las posturas intransigentes que se están adoptando en sus comunidades sobre Gaza y otros temas”, explicó The Times of Israel.

“El judaísmo ortodoxo, como algunos de los más fieles defensores de Israel, tiene una responsabilidad moral única”, indicó la carta. “Debemos afirmar que la visión de justicia y compasión del judaísmo se extiende a todos los seres humanos”.

La misiva fue encabezada por Yosef Blau, un rabino líder durante mucho tiempo del Seminario Teológico Rabino Isaac Elchanan de la Universidad Yeshiva, quien se jubiló y se fue a vivir a Israel este año.

Imagen entregada por las Fuerzas de Defensa de Israel el 6 de mayo de 2025 de tropas israelíes operando en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

“Mi apoyo a Israel y al sionismo se deriva de mi compromiso con el judaísmo. Una lealtad acrítica contradice la introspección fundamental del judaísmo”, dijo Blau. “Cuando la religión se utiliza para justificar el culto al poder, distorsiona la moralidad fundamental”.

Otros firmantes de la carta incluyen al director de Yeshivat Maale Gilboa, un seminario en Israel; los principales rabinos de Polonia, Dinamarca y Noruega, así como el exrabino principal de Irlanda; y los rabinos de alto rango de importantes congregaciones ortodoxas de Los Ángeles y Washington.

La carta se sumó a otra dada a conocer a comienzos de mes en la que más de 1.000 rabinos y otros líderes judíos de todo el mundo, incluidos de Israel y Estados Unidos, instaron al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a permitir el ingreso de una amplia ayuda humanitaria a Gaza.

La misiva denunció las matanzas masivas de civiles por parte de Israel y el uso y la amenaza de la hambruna como arma de guerra. Los líderes judíos afirman que las acciones de Israel dañan no solo la reputación del país, sino también el judaísmo mismo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: Instagram @b.netanyahu

El exrabino Charles Feinberg dirigió la Congregación Adas Israel, la sinagoga conservadora más grande de Washington durante más de ocho años. Israel es un motivo de gran orgullo para muchos judíos, afirmó Feinberg, añadiendo, sin embargo, que le preocupa la forma en que se está llevando a cabo la guerra. Calificó la falta de ayuda alimentaria en Gaza como un terrible atentado contra la ética judía, citó el portal National Public Radio (NPR).

“Creo que es una verdadera prueba de nuestra fe. Y por eso es un momento tan importante”, declaró a Morning Edition de NPR. “Nosotros, los judíos, decimos a diario: ‘Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno’. Entonces, ¿seguimos creyendo que Dios es uno? Que Dios sea uno significa que se preocupa por cada ser humano, no solo por el pueblo judío”.

Según el diario The New York Times, “el deterioro de las condiciones en Gaza y la negación de ayuda a los civiles palestinos están impulsando a quienes se consideran fervientes partidarios de Israel a oponerse públicamente a la gestión de la guerra por parte del gobierno de extrema derecha, argumentando que traspasa una línea religiosa y moral. La Torá y la tradición judía exigen a los judíos alimentar a los pobres y hambrientos, respetar la santidad de la vida y mostrar misericordia y compasión”.

Michael Schudrich, rabino principal de Polonia, dijo a The New York Times que había visto otras cartas, pero que no había firmado ninguna hasta la misiva ortodoxa de la semana pasada.

“Incluso en medio de una guerra horrible e inmoral iniciada por Hamas, eso no nos quita la responsabilidad de alimentar y brindar atención médica a la población civil”, dijo.

“Algunas de las posiciones de los rabinos se hacen eco de los angustiosos llamados de los manifestantes y de destacados académicos, autores, políticos y líderes militares retirados de Israel, que cada vez más alertan sobre posibles crímenes de guerra que está llevando a cabo el gobierno en su nombre”, indicó The New York Times.

Los ministros del gobierno de Netanyahu que han pedido que los colonos israelíes expulsen y reemplacen a los palestinos en Gaza han “comprometido moralmente y sistemáticamente las acciones de Israel”, dijo la Unión para el Judaísmo Reformista el mes pasado, citada por The New York Times.

“Nadie debería dedicar la mayor parte de su tiempo a debatir definiciones técnicas entre hambruna y hambre generalizada. La situación es grave y mortal”, escribió el grupo .

“Tampoco deberíamos aceptar argumentos de que, dado que Hamas es la principal causa de que muchos gazatíes se mueran de hambre o estén al borde de la inanición, el Estado judío no es también culpable de este desastre humano”.

La Asamblea Rabínica, la organización de rabinos conservadores, citó “la tradición judía” al pedir al gobierno israelí “aliviar el sufrimiento de los civiles” y “hacer todo lo que esté a su alcance” para garantizar que alimentos, agua y suministros médicos lleguen a los habitantes de Gaza.

Incluso el Comité Judío Americano, una de las organizaciones pro-Israel más importantes del país, expresó “un inmenso dolor por el grave costo que esta guerra ha tenido para los civiles palestinos”.

Aun así, no hay indicios de un esfuerzo público unificado por parte de las principales instituciones judías estadounidenses para presionar a Israel a que ponga fin a la guerra. Muchos rabinos de púlpito se han mostrado reticentes a hablar, dadas las complejidades de dirigir una congregación.