SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Crece cantidad de rabinos que critican las acciones de Israel en Gaza

Recientemente decenas de rabinos ortodoxos hicieron “un llamado a la claridad moral, la responsabilidad y una respuesta judía ortodoxa frente a la crisis humanitaria de Gaza”.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
Palestinos son vistos cerca del sitio de un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, el 27 de junio de 2025. Foto: Xinhua. Mahmoud Zaki

Las escenas de la crisis humanitaria que se vive en Gaza, producto de los bombardeos y las restricciones para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, ha gatillado que un creciente número de rabinos critique la conducta israelí en la guerra.

Recientemente decenas de rabinos ortodoxos hicieron “un llamado a la claridad moral, la responsabilidad y una respuesta judía ortodoxa frente a la crisis humanitaria de Gaza”, el que se sumó a una reciente serie de cartas abiertas de voces judías que cuestionan la crisis de hambre en el enclave palestino casi dos años después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas.

“Los pecados y crímenes de Hamas no eximen al gobierno de Israel de su obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para prevenir la hambruna masiva”, señaló la carta de los rabinos ortodoxos, citada en el diario The Times of Israel.

Los rabinos también lamentan el ascenso de voces extremistas en Israel, el endurecimiento de los sentimientos hacia los palestinos y la explosión de la violencia de los colonos en Cisjordania.

Decenas de miles de israelíes se manifiestan exigiendo que el primer ministro Benjamin Netanyahu logre un acuerdo con Hamas para poner fin a la guerra de Gaza y liberar a los rehenes restantes. Foto: Xinhua Chen Junqing

“La justificada ira hacia Hamas se ha expandido peligrosamente por parte de algunos extremistas, convirtiéndose en una sospecha generalizada de que toda la población de Gaza, incluidos los niños, es considerada como futuros terroristas”, escribieron. “Mientras, en Yehuda y Shomron (Cisjordania), la violencia de los colonos extremistas ha resultado en el asesinato de civiles y ha obligado a los aldeanos palestinos a abandonar sus hogares, desestabilizando aún más la región”, añadieron.

El diario señaló que los firmantes provienen en su mayoría del sector liberal de la ortodoxia moderna y relativamente pocos desempeñan funciones congregacionales.

“Aun así, su carta es notable porque las comunidades ortodoxas tienden a ser políticamente más derechistas y abiertamente sionistas, y los jóvenes adultos se unen al Ejército israelí después de la secundaria o hacen aliá (inmigración judía a Israel) con mayor frecuencia que en las denominaciones no ortodoxas. Algunos judíos ortodoxos políticamente liberales han expresado su frustración por las posturas intransigentes que se están adoptando en sus comunidades sobre Gaza y otros temas”, explicó The Times of Israel.

“El judaísmo ortodoxo, como algunos de los más fieles defensores de Israel, tiene una responsabilidad moral única”, indicó la carta. “Debemos afirmar que la visión de justicia y compasión del judaísmo se extiende a todos los seres humanos”.

La misiva fue encabezada por Yosef Blau, un rabino líder durante mucho tiempo del Seminario Teológico Rabino Isaac Elchanan de la Universidad Yeshiva, quien se jubiló y se fue a vivir a Israel este año.

Imagen entregada por las Fuerzas de Defensa de Israel el 6 de mayo de 2025 de tropas israelíes operando en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

“Mi apoyo a Israel y al sionismo se deriva de mi compromiso con el judaísmo. Una lealtad acrítica contradice la introspección fundamental del judaísmo”, dijo Blau. “Cuando la religión se utiliza para justificar el culto al poder, distorsiona la moralidad fundamental”.

Otros firmantes de la carta incluyen al director de Yeshivat Maale Gilboa, un seminario en Israel; los principales rabinos de Polonia, Dinamarca y Noruega, así como el exrabino principal de Irlanda; y los rabinos de alto rango de importantes congregaciones ortodoxas de Los Ángeles y Washington.

La carta se sumó a otra dada a conocer a comienzos de mes en la que más de 1.000 rabinos y otros líderes judíos de todo el mundo, incluidos de Israel y Estados Unidos, instaron al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a permitir el ingreso de una amplia ayuda humanitaria a Gaza.

La misiva denunció las matanzas masivas de civiles por parte de Israel y el uso y la amenaza de la hambruna como arma de guerra. Los líderes judíos afirman que las acciones de Israel dañan no solo la reputación del país, sino también el judaísmo mismo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: Instagram @b.netanyahu

El exrabino Charles Feinberg dirigió la Congregación Adas Israel, la sinagoga conservadora más grande de Washington durante más de ocho años. Israel es un motivo de gran orgullo para muchos judíos, afirmó Feinberg, añadiendo, sin embargo, que le preocupa la forma en que se está llevando a cabo la guerra. Calificó la falta de ayuda alimentaria en Gaza como un terrible atentado contra la ética judía, citó el portal National Public Radio (NPR).

“Creo que es una verdadera prueba de nuestra fe. Y por eso es un momento tan importante”, declaró a Morning Edition de NPR. “Nosotros, los judíos, decimos a diario: ‘Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno’. Entonces, ¿seguimos creyendo que Dios es uno? Que Dios sea uno significa que se preocupa por cada ser humano, no solo por el pueblo judío”.

Según el diario The New York Times, “el deterioro de las condiciones en Gaza y la negación de ayuda a los civiles palestinos están impulsando a quienes se consideran fervientes partidarios de Israel a oponerse públicamente a la gestión de la guerra por parte del gobierno de extrema derecha, argumentando que traspasa una línea religiosa y moral. La Torá y la tradición judía exigen a los judíos alimentar a los pobres y hambrientos, respetar la santidad de la vida y mostrar misericordia y compasión”.

Michael Schudrich, rabino principal de Polonia, dijo a The New York Times que había visto otras cartas, pero que no había firmado ninguna hasta la misiva ortodoxa de la semana pasada.

“Incluso en medio de una guerra horrible e inmoral iniciada por Hamas, eso no nos quita la responsabilidad de alimentar y brindar atención médica a la población civil”, dijo.

“Algunas de las posiciones de los rabinos se hacen eco de los angustiosos llamados de los manifestantes y de destacados académicos, autores, políticos y líderes militares retirados de Israel, que cada vez más alertan sobre posibles crímenes de guerra que está llevando a cabo el gobierno en su nombre”, indicó The New York Times.

Los ministros del gobierno de Netanyahu que han pedido que los colonos israelíes expulsen y reemplacen a los palestinos en Gaza han “comprometido moralmente y sistemáticamente las acciones de Israel”, dijo la Unión para el Judaísmo Reformista el mes pasado, citada por The New York Times.

“Nadie debería dedicar la mayor parte de su tiempo a debatir definiciones técnicas entre hambruna y hambre generalizada. La situación es grave y mortal”, escribió el grupo .

“Tampoco deberíamos aceptar argumentos de que, dado que Hamas es la principal causa de que muchos gazatíes se mueran de hambre o estén al borde de la inanición, el Estado judío no es también culpable de este desastre humano”.

La Asamblea Rabínica, la organización de rabinos conservadores, citó “la tradición judía” al pedir al gobierno israelí “aliviar el sufrimiento de los civiles” y “hacer todo lo que esté a su alcance” para garantizar que alimentos, agua y suministros médicos lleguen a los habitantes de Gaza.

Incluso el Comité Judío Americano, una de las organizaciones pro-Israel más importantes del país, expresó “un inmenso dolor por el grave costo que esta guerra ha tenido para los civiles palestinos”.

Aun así, no hay indicios de un esfuerzo público unificado por parte de las principales instituciones judías estadounidenses para presionar a Israel a que ponga fin a la guerra. Muchos rabinos de púlpito se han mostrado reticentes a hablar, dadas las complejidades de dirigir una congregación.

Más sobre:RabinosIsraelGazaCisjordaniapalestinosFranja de GazaGuerra Medio OrienteMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Este es el camino correcto”: Lo Barnechea inicia plan piloto de inhibidores de señal de celulares en colegio Bicentenario

Gendarmería extenderá a penales de todo el país régimen de máxima seguridad con uniforme diferenciado de reos peligrosos

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Gendarmería extenderá a penales de todo el país régimen de máxima seguridad con uniforme diferenciado de reos peligrosos
Chile

Gendarmería extenderá a penales de todo el país régimen de máxima seguridad con uniforme diferenciado de reos peligrosos

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Carabineros recupera auto que robaron al exarquero de Colo Colo Marcelo Ramírez

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles
Negocios

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

La CMF defiende la histórica sanción en el caso Factop-Audio y le responde a Larraín Vial por voto dividido

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B
El Deportivo

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. U. de Chile en el Superclásico

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Cobresal por la Liga de Primera

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte
Mundo

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Muere destacado atleta palestino Allam Abdullah mientras intentaba obtener alimento en Gaza

Crece cantidad de rabinos que critican las acciones de Israel en Gaza

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile