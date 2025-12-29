¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un avance para poner fin a la guerra en Ucrania estaba “cada vez más cerca”, después de reunirse el domingo con Volodymyr Zelensky en Florida, si bien su homólogo ucraniano advirtió que se necesitarían garantías de seguridad a largo plazo para disuadir a Rusia.

Ambos líderes hablaron en una conferencia de prensa conjunta, tras reunirse en el resort Mar-a-Lago de Trump, en Florida, el domingo por la tarde, en la que informaron sobre avances en dos de los temas más polémicos de las conversaciones de paz: las garantías de seguridad para Ucrania y la división de la región del Dombás, en el este de Ucrania, que Rusia ha intentado controlar.

Tanto Trump como Zelensky ofrecieron pocos detalles y no fijaron una fecha límite para completar un acuerdo de paz, aunque el Presidente estadounidense afirmó que “en unas semanas” se aclarará si las negociaciones para poner fin a la guerra tendrán éxito. Añadió que deben resolverse algunos “asuntos espinosos” en torno al territorio.

A continuación los principales temas que frenan un acuerdo de paz en Ucrania.

Cesión de territorio

El Presidente ruso, Vladimir Putin, ha trabajado durante años para intentar revisar las fronteras de Ucrania. Cree que Rusia debería extenderse más allá de sus fronteras actuales y ha lamentado que el colapso de la Unión Soviética -de la que Ucrania formó parte hasta su disolución en 1991- fuera una “desintegración de la Rusia histórica”.

Volodymir Zelensky y Donald Trump.

Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, controla unos 116.000 kilómetros cuadrados o alrededor del 19,2%, del territorio ucraniano. Esto representa aproximadamente un 1,2% más que hace tres años, según mapas proucranianos. Las fuerzas rusas han avanzado en 2025 al ritmo más rápido desde 2022, indicó la agencia Reuters.

El Kremlin afirma que Crimea, que Moscú anexó en 2014, las regiones de Donetsk y Luhansk -conocidas conjuntamente como Dombás-, además de Zaporiyia y Kherson, ahora forman parte legalmente de Rusia. La mayor parte de la comunidad internacional afirma que fueron anexadas ilegalmente.

Moscú no ha logrado su objetivo principal de tomar todo el Dombás y el lunes reiteró sus exigencias de que Ucrania se retire de la zona de Donetsk que aún controla (unos 5.000 kilómetros cuadrados) si quiere la paz.

Según la propuesta ruso-estadounidense, Crimea y las regiones de Donetsk y Luhansk serían reconocidas como rusas de facto, incluso por Estados Unidos.

Ucrania tendría que retirar sus fuerzas de las partes de Donetsk que actualmente controla, y esa área se convertiría en una zona neutral desmilitarizada, reconocida internacionalmente como perteneciente a Rusia. Según los términos del acuerdo, el Ejército ruso no entraría en esta zona.

Reunión de Volodymyr Zelensky y Donald Trump en Florida.

En otros lugares, el control sobre Kherson y Zaporiyia quedaría congelado a lo largo de la línea de contacto entre las tropas rusas y ucranianas, lo que se traduciría en un reconocimiento de facto a lo largo de esta línea.

Zelensky ha afirmado repetidamente que Kiev nunca reconocerá sus territorios ocupados como rusos. Ha mencionado la Constitución ucraniana, adoptada en 1996, que establece que el territorio del país es “indivisible e inviolable”. El texto también define específicamente a Crimea como una república autónoma, “parte constituyente inseparable de Ucrania”.

El mandatario ha dicho que aceptaría retirar las tropas para crear una zona económica si las fuerzas rusas hicieran lo mismo y el territorio permaneciera oficialmente como parte de Ucrania y fuera monitoreado por una fuerza de paz internacional.

Zelensky estuvo de acuerdo en que era un “tema difícil” y dijo que cualquier concesión territorial requeriría un referéndum en Ucrania. “Por supuesto, nuestra sociedad tiene que elegir y tiene que votar, porque es su tierra, no la tierra de una persona, es la tierra de nuestra nación”, dijo.

El mandatario ucraniano y sus aliados europeos han presionado para que las conversaciones sobre cualquier intercambio territorial solo se lleven a cabo una vez que cese la guerra en el punto de contacto actual.

Si Ucrania cediera la totalidad de la provincia de Donetsk, se replegaría a una posición que sería prácticamente indefendible en caso de una nueva agresión rusa, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington.

Un residente local carga botellas de agua de un pozo frente a un edificio residencial gravemente dañado en la ciudad de Lyman, cerca de la línea del frente en la región de Donetsk, el 29 de abril de 2025. Foto: Archivo GENYA SAVILOV

El centro de estudios dice que el “cinturón de fortaleza” de Ucrania -la principal línea defensiva fortificada que durante años ha evitado los avances rusos en el interior del país- sería vulnerable a ser tomado por las fuerzas de Putin si se deja sin defensa en una zona de amortiguación desmilitarizada.

La mayoría de los ucranianos se opone a ceder territorio, aunque el apoyo a esta postura ha disminuido a medida que se prolongan los combates. En mayo de 2022, alrededor del 82% de los ucranianos afirmó que no se debería ceder nada de su país, incluso si esto prolongaba la guerra y amenazaba su independencia, según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev. A principios de octubre de este año ese porcentaje había descendido al 54%.

Garantías de seguridad

En una conversación de WhatsApp con periodistas cuando regresaba a Europa el lunes, Zelensky dijo que la garantía de seguridad estadounidense que se está discutiendo actualmente sería válida inicialmente por 15 años y, si bien podría extenderse potencialmente, esa duración sería demasiado corta.

“Le dije (a Trump) que realmente nos gustaría considerar la posibilidad de una (garantía) de 30, 40, 50 años”, afirmó el Presidente ucraniano, y agregó que Trump “dijo que lo pensaría”.

Ucrania, recelosa de las garantías fallidas de sus aliados en el pasado, asegura que necesita garantías de seguridad sólidas para evitar otro ataque ruso.

Trump quiere que Europa asuma la mayor parte de las garantías, aunque con el respaldo de Estados Unidos, si bien aún no está claro en qué forma. Rusia, por ejemplo, ha declarado que cualquier despliegue de tropas extranjeras en Ucrania sería inaceptable.

Rusia también ha exigido límites al tamaño del Ejército ucraniano y protección para los rusoparlantes y los creyentes ortodoxos en Ucrania, y dice que Ucrania debe ser neutral.

Militares de la Guardia Nacional de Ucrania disparan un obús hacia tropas rusas en una posición en la línea del frente, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk, Ucrania, el 3 de marzo de 2025. Foto: Archivo Inna Varenytsia

Kiev afirma que los rusoparlantes están protegidos y que Ucrania se adhiere a la legislación de la UE. Según una propuesta de paz de 20 puntos, Ucrania mantendría sus Fuerzas Armadas con su dotación actual de 800.000 efectivos.

La planta de Zaporiyia

La planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, es uno de los principales puntos de fricción en el plan de paz.

La central tiene seis reactores de diseño soviético con una capacidad total de 5,7 gigavatios, según una base de datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Actualmente no produce electricidad, pero depende de energía externa para mantener el material nuclear frío y evitar una fusión.

Los equipos de la planta se alimentan con electricidad procedente de Ucrania. En los últimos cuatro años este suministro se ha interrumpido al menos 11 veces debido a cortes en el tendido eléctrico, lo que ha obligado a la planta a utilizar generadores diésel de emergencia.

Rusia tomó el control de la planta, que se encuentra cerca de las líneas del frente, en marzo de 2022 y anunció planes para conectarla a su red eléctrica.

La central nuclear de Zaporiyia.

Zelensky declaró en diciembre que Estados Unidos había propuesto una operación trilateral conjunta de la central nuclear con un director jefe estadounidense. El mandatario ucraniano indicó que la propuesta de Kiev prevé el uso de la planta por parte de Ucrania y Estados Unidos, y que este último país determine cómo utilizar el 50% de la energía producida.

Según el periódico Kommersant, Moscú ha considerado el uso conjunto ruso-estadounidense de la planta.

Tras sus conversaciones con Zelensky el domingo, Trump afirmó que los negociadores habían avanzado en la decisión sobre el destino de la planta, que puede “ponerse en marcha casi de inmediato”. El Presidente estadounidense afirmó que “es un gran paso” que Rusia no haya bombardeado la instalación.

La OTAN

Una de las demandas centrales de Putin para poner fin a la guerra es que los líderes occidentales se comprometan por escrito a dejar de ampliar la alianza militar OTAN liderada por Estados Unidos hacia el este.

Las propuestas iniciales de paz de Estados Unidos incluían una cláusula que estipulaba que la OTAN no se expandiría más, que Ucrania consagraría en su Constitución que no se uniría a la Alianza Atlántica y que esta organización incluiría en sus estatutos una disposición que estipulara que Ucrania no sería admitida en el futuro.

Según la propuesta marco de paz de Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y los países europeos proporcionarían a Kiev garantías de seguridad que reflejan el Artículo 5, la cláusula de defensa mutua del tratado fundador de la OTAN.

En tanto, Kiev obtendría acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se considera su solicitud de unirse a la Unión Europea.