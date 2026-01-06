SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    La presidenta interina de la nación caribeña rechazó las advertencias de Donald Trump, aseguró que el poder sigue en manos del Estado venezolano y calificó de “mártires” a los militares muertos durante el operativo estadounidense del 3 de enero.

    Por 
    Roberto Martínez
    Delcy Rodríguez MANAURE QUINTERO

    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió la tarde de este martes un mensaje en el que negó que Estados Unidos tenga control sobre el país, luego del operativo militar encabezado por Washington que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    En una declaración televisada, la dirigente chavista apuntó a reafirmar la soberanía del Ejecutivo venezolano y respondió directamente a las advertencias formuladas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que su administración liderará la transición en la nación caribeña.

    “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne Venezuela”, afirmó Rodríguez, marcando distancia de los dichos de Trump, quien tras los bombardeos a Caracas y otros estados sostuvo que EE.UU. estaba “a cargo” del país y que la presidenta interina debía “cooperar” para evitar represalias.

    Trump reiteró en las últimas horas que su gobierno supervisará el proceso venezolano, mientras que su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha mostrado dispuesto a trabajar con la actual cúpula, siempre y cuando se respeten las condiciones impuestas por la nación norteamericana.

    Reconocimiento a militares fallecidos

    En su alocución, Rodríguez también abordó las consecuencias humanas del operativo del 3 de enero, calificando como “mártires” a los militares venezolanos y cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro y que murieron durante la incursión militar estadounidense.

    Sus palabras se conocieron después de que Venezuela confirmara oficialmente que al menos 55 efectivos venezolanos y cubanos fallecieron en el ataque.

    “Este es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo”, señaló la presidenta interina.

    Asimismo, y sin mencionar directamente al mandatario estadounidense, Rodríguez volvió a cuestionar el accionar de Estados Unidos y envió un claro mensaje a la Casa Blanca.

    Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza espiritual para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas”, afirmó.

    En el plano personal, endureció su postura frente a las advertencias provenientes de Washington.

    Quienes me amenacen, lo digo claramente: mi destino no lo decide sino Dios”, sostuvo.

    Finalmente, llamó a la cohesión interna y a la continuidad de la gestión gubernamental. “Sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional”, sentenció.

