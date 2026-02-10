SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    El equipo de la legisladora Aida Quilcué entregó la información, mientras que el ministro de Defensa colombiano, Pedró Sánchez, indicó que fue encontrada la camioneta en que se trasladaba la parlamentaria.

    Por 
    Europa Press

    El equipo de la senadora colombiana Aida Quilcué, de la coalición gobernante Pacto Histórico liderada por el presidente Gustavo Petro, denunció este martes que ha sido presuntamente secuestrada en el departamento del Cauca, ubicado en el sur del país latinoamericano.

    “Informamos a la opinión pública que la senadora Aida Quilcué y su equipo de seguridad presuntamente ha sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoro Cauca”, señaló su equipo en un mensaje publicado en la cuenta de redes sociales de la política, ganadora en 2021 del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

    El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en redes sociales que las fuerzas de seguridad han encontrado la camioneta en la que viajaba la senadora, líder de la organización indígena Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien no había personas en su interior.

    Quilcué, quien fue elegida como senadora con el apoyo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), denunció en 2022 que había sido amenazada de muerte en más de 100 ocasiones. La indigenista también ejerció como consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO

    El esposo de Quilcué, Edwin Legarda, murió por disparos de soldados cuando se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, ubicada en el departamento del Cauca, en diciembre de 2008. El caso fue condenado por numerosas organizaciones indígenas y por ONG como Amnistía Internacional (AI).

    Esto se produce poco después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) haya confirmado estar detrás del atentado que hace unos días mató a dos escoltas del senador Jairo Castellanos y haya responsabilizado del mismo al equipo de seguridad al no acatar los controles que ha dispuesto en Arauca para evitar choques con otros grupos armados.

