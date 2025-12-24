SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. confirma aparición de más de un millón de documentos relacionados con el Caso Epstein

    La entidad afirmó que sus abogados ya están trabajando para revisarlos, pero se podrían necesitar “algunas semanas más” para procesarlos y hacerlos públicos.

    Por 
    Lya Rosen

    El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este miércoles que se descubrieron más de un millón de documentos potencialmente relacionados con el caso del difunto Jeffrey Epstein y que se podrían necesitar “algunas semanas más” para procesarlos y hacerlos públicos.

    Así lo informó la misma entidad a través de una publicación en la red social X, dando a conocer que el fiscal de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y el FBI habían informado al departamento sobre la nueva documentación.

    “El Departamento de Justicia recibió estos documentos del SDNY y el FBI para revisarlos y publicarlos, de conformidad con la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, los estatutos existentes y las órdenes judiciales”, decía el texto.

    Contamos con abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible”, informó la entidad.

    Para luego asegurar que: “Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más. El Departamento seguirá cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos", continuó la publicación.

    Como hizo notar CNN, el anuncio de este miércoles se produce después de una semana de publicaciones intermitentes de documentos, según lo exige una nueva ley de transparencia.

    La misma fue aprobada por el Congreso el mes pasado y luego promulgada por el presidente Donald Trump, quien ordenó compartir la documentación en su totalidad con el público y proteger la identidad de las víctimas.

    La fecha límite para publicar todos los materiales era el viernes pasado, sin embargo, el Departamento de Justicia publicó ese mismo día una gran cantidad de documentos, para continuar con otra entrega el sábado por la mañana y una tercera durante el martes.

    Esta última bastante controvertida, ya que contenía varias referencias al mismo Trump y su relación con el financista.

    Muchos de los documentos publicados la semana pasada tenían nombres y otra información tachados, incluidos los nombres de personas que el FBI parece citar como posibles conspiradores en el caso Epstein.

    Ante esto, muchos legisladores, tanto demócratas como republicanos, y un número creciente de sobrevivientes del abuso del desaparecido criminal, criticaron la forma en que se dieron a conocer los documentos por parte de la Casa Blanca.

