Detienen a nuevo implicado en triple femicidio en Argentina: habría sido el presunto encargado de enterrar a las víctimas

Durante la noche del sábado se confirmó la captura de Ariel Giménez (29), quien estaría implicado en el triple femicidio ocurrido en la ciudad de Florencia Varela, en Argentina, por encargo del líder narco peruano conocido como “el Pequeño J”.

Según la información por parte de medios argentinos, con la captura de Giménez habrían hasta el momento seis detenidos por su participación en los delitos.

Primeramente fueron capturados Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes fueron sorprendidos mientras limpiaban la casa en donde se llevó a cabo el crimen, y Magalí Celeste González Guerrero (28)y Miguel Ángel Villanueva Silva (25), vinculados a la misma propiedad.

Posteriormente, fue detenido en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro (42), quien según la investigación habría actuado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las tres mujeres.

El medio Clarín detalló que la captura de Giménez, de 29 años, se habría producido en una vivienda que ya había sido anteriormente allanada por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de Argentina.

El citado medio detalla que los investigadores del caso vinculan a este detenido con el entierro de las víctimas. Según detalló a los investigadores un chófer de aplicación que llevó al sujeto, este llevaba una pala y un parlante. Precisamente durante el allanamiento del pasado viernes, la policía había encontrado el equipo de sonido. Por otro lado, la pala fue hallada en una vivienda vecina.

A pesar de las detenciones, los investigadores y las policías todavía no han logrado dar con el paradero del autor intelectual de los delitos. Por ello, se emitió una alerta roja de Interpol contra Tony Janzen Valverde Victoriano, líder narco peruano de 20 años conocido como “Pequeño J”.

“Se le atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025, en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar N° 702, Florencio Varela", detalla la alerta emitida al organismo y que es citada por el medio Infobae.