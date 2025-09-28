Rusia asegura que invitación de Putin a Trump de reunirse en Moscú continúa en pie

Tras el encuentro bilateral que sostuvieron los presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska en agosto pasado, el mandatario ruso le habría sugerido a su par estadounidense de reunirse en Moscú. Esta invitación seguiría en pie, aseguraron este domingo desde el Kremlin.

“ Putin está listo y se alegrará de reunirse con el presidente Trump ” dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

Complementado lo anterior, Peskov señaló que “pese a unas contradictorias declaraciones” sobre Rusia, Trump "mantiene el deseo de contribuir a la solución del conflicto ucraniano y la voluntad política para ello“.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense exhibió un cambio en su postura respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. En su discurso, aseguró que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia con el apoyo de la OTAN.

De parte del Kremlin, consideraron las declaraciones como un error de parte de Trump y que estaban dispuestos a compartirle “información real” sobre la situación en territorio ucraniano.