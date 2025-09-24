SUSCRÍBETE
El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión

Moscú dijo que proporcionaría a Estados Unidos “información real” sobre lo que estaba sucediendo en el campo de batalla.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Foto: X @NoticiasONU

El Kremlin rechazó este miércoles los argumentos centrales del cambio de rumbo retórico del presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra en Ucrania, afirmando que proporcionaría a Estados Unidos “información real” sobre lo que estaba sucediendo en el campo de batalla.

En un abrupto cambio de discurso a favor de Ucrania, Trump declaró el martes que creía que Kiev podría recuperar todo el territorio ocupado por Rusia -que controla alrededor de una quinta parte del país- y que debería actuar ahora, ya que Moscú enfrenta graves problemas económicos.

El Kremlin replicó que la economía rusa se mantenía estable, a pesar de algunos problemas causados ​​por las sanciones, y que el avance lento pero constante de las fuerzas rusas en Ucrania formaba parte de una estrategia deliberada, con Kiev, no Moscú, a la defensiva.

“Según entendemos, las declaraciones del presidente Trump se produjeron tras comunicarse con (el presidente ucraniano) Zelensky y, al parecer, bajo la influencia de una visión establecida por él. Esta visión contrasta marcadamente con nuestra comprensión de la situación actual”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consigna Reuters.

“El hecho de que se aliente a Ucrania de todas las maneras posibles a continuar las hostilidades y el argumento de que Ucrania puede recuperar algo es, en nuestra opinión, un argumento erróneo... La dinámica en el frente habla por sí sola”, agregó.

En respuesta a la sugerencia de Trump de que Rusia era “un tigre de papel”, Peskov dijo que Rusia era un oso, no un tigre, y que “no existe tal cosa como un oso de papel”.

Peskov dijo que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunirá con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, más tarde el miércoles y proporcionará “información real” a Washington sobre la situación en Ucrania.

