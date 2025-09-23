SUSCRÍBETE
Mundo

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

El mandatario estadounidense cambió de postura poco después de reunirse con el Presidente ucraniano, afirmando que “con el apoyo de la Unión Europea”, y “en particular de la OTAN”, Kiev estaría en condiciones de luchar contra el Ejército ruso, al que calificó de "tigre de papel".

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia. Foto: Archivo

El presidente Donald Trump dijo el martes que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio drástico respecto del llamado del líder estadounidense a Kiev para que haga concesiones.

Trump ofreció su postura en una publicación en su red Truth Social poco después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que inició este martes y para la cual el jefe de Estado norteamericano también ofreció un discurso durante la mañana.

Trump escribió en parte: “Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”.

¿Por qué no?”, preguntaba en su publicación.

Militares del ejército ruso conducen un tanque en una calle de Donetsk, Ucrania controlada por Rusia, 6 de abril de 2024. Foto: Archivo Alexander Ermochenko

“Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un tigre de papel”, menospreció el Presidente, aún cuando ha mantenido una relación positiva con su homólogo ruso Vladimir Putin, con quien se reunió el mes pasado en Alaska.

“Cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de Rusia descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman, y todos los demás problemas que afectan a su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”, especuló.

Para finalizar, destacó que “Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”. “En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países”, expresó.

“Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas. ¡Mucha suerte a todos!”, culminaba su mensaje en Truth Social.

Los comentarios de Trump después de reunirse con el Presidente ucraniano en Nueva York representan un extraordinario cambio de 180 grados en su posición sobre la guerra, destaca el portal Axios.

Durante meses, Trump ha afirmado que Zelensky “no tiene las cartas en la mano”, argumentando que el tiempo no está del lado de Ucrania y que Rusia está ganando la guerra. Incluso ha instado al Presidente ucraniano a hacer concesiones territoriales a Rusia para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

