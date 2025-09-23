Trump critica reconocimiento a Estado palestino y advierte con “volar por los aires” a narcotraficantes venezolanos

El presidente estadounidense Donald Trump describió el creciente impulso a una solución de dos Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas como una “recompensa” para Hamas, y volvió a pedir un alto el fuego y el fin del conflicto en Gaza.

“Como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente a un Estado palestino. La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamas por sus atrocidades”, declaró Trump durante su discurso ante los líderes de la Asamblea General.

Reconocer un Estado palestino, afirmó el líder republicano, “sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluyendo las del 7 de octubre, incluso si se niegan a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego”.

El mandatario estadounidense ofreció una táctica diplomática alternativa: “En lugar de ceder a las exigencias de Hamas, quienes desean la paz deberían unirse en un solo mensaje: ‘Liberen a los rehenes ahora, simplemente liberen a los rehenes’”, afirmó, según consigna CNN.

Añadió: “Tenemos que detener la guerra en Gaza de inmediato. Tenemos que detenerla… Tenemos que negociar de inmediato. Tenemos que negociar la paz. Tenemos que recuperar a los rehenes”.

Trump también se refirió al aumento de la escalada de tensión con Venezuela. En ese sentido, advirtió este martes al régimen de Nicolás Maduro que “hará saltar por los aires” a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”, dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU.