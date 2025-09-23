Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Los mercados argentinos siguen optimistas, muy optimistas, respecto a las negociaciones que llevan adelante las autoridades del vecino país con Estados Unidos para la obtención de ayuda económica y enfrentar así los vencimientos de deuda del próximo año (US$ 4.000 millones en enero y US$ 4.500 millones en julio 2026).

Las expectativas aumentaron luego de la reunión que sostuvo el presidente Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos, ocasión en la que el republicano solamente se deshizo en elogios hacia al trasandino.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, dijo el republicano en un post en su red Truth Social.

“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, agregó el jefe de la Casa Blanca.

El trasandino agradeció las palabras del republicano y así lo expresó en su cuenta de X.

Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario.



Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

Otra caída del riesgo país y del dólar en Argentina

En ese contexto, el riesgo país de Argentina rompió el soporte de los 1.000 puntos, en niveles similares observados antes de las elecciones en Buenos Aires, mientras que los bonos en dólares y las acciones trasandinas que cotizan en Wall Street se disparan más de 11%, extendiendo las ganancias de ayer.

De acuerdo a información de Ámbito, los títulos en dólares escalan hasta 11,1% encabezados por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2030 (+9,3%), el Bonar 2041 (+8,5%), el Global 2046 (+8,3%), el Global 2029 (+7,1%), y el Bonar 2035 (+6,8%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan cede 11,5% a 964 puntos básicos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires anota un alza de 1,47% en este momento.

En la segunda rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1.356,37, esto es una baja de $53,43 frente al cierre previo (-3,8%). Ayer, en tanto, había bajado $65, por lo que acumula un retroceso de $111,64 en la semana (-7,57%).

También se trata de niveles no vistos desde antes de las elecciones, reporta La Nación.

Medios argentinos informan que la reunión entre Trump y Milei duró aproximadamente 15 minutos, pero que aún las autoridades de ambos países negocian los términos del acuerdo para la asistencia financiera.