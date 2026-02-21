Del 10 al 15%: Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un aumento inmediato del arancel global que su administración aplica a distintos países, elevándolo del 10% al 15% .

La decisión fue comunicada a través de su red social, Truth Social, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo relacionado con la política arancelaria del gobierno.

En su publicación, Trump aseguró que la medida se adoptó tras una “revisión exhaustiva, detallada y completa” de la resolución judicial, la que criticó duramente, calificándola como “ridícula”, “mal escrita” y “extraordinariamente antiamericana”. A juicio del mandatario, el nuevo nivel arancelario del 15% se encuentra “plenamente permitido y legalmente probado”.

El presidente sostuvo que numerosos países han perjudicado económicamente a Estados Unidos durante décadas, sin enfrentar represalias, y afirmó que el alza busca corregir ese escenario. “Muchos de estos países han estado aprovechándose de Estados Unidos por años”, señaló en su mensaje, en el que defendió la política de presión comercial como una herramienta para fortalecer la economía nacional.

Trump adelantó además que, en los próximos meses, su administración definirá y emitirá nuevos aranceles que sean “legalmente admisibles”, los que, según indicó, formarán parte de un proceso que calificó como “extraordinariamente exitoso” y alineado con su agenda de “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”.