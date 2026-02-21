SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Del 10 al 15%: Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    El mandatario informó en Truth Social que subirá el arancel mundial, tras criticar duramente una decisión del máximo tribunal de EE.UU.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un aumento inmediato del arancel global que su administración aplica a distintos países, elevándolo del 10% al 15%.

    La decisión fue comunicada a través de su red social, Truth Social, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo relacionado con la política arancelaria del gobierno.

    En su publicación, Trump aseguró que la medida se adoptó tras una “revisión exhaustiva, detallada y completa” de la resolución judicial, la que criticó duramente, calificándola como “ridícula”, “mal escrita” y “extraordinariamente antiamericana”. A juicio del mandatario, el nuevo nivel arancelario del 15% se encuentra “plenamente permitido y legalmente probado”.

    Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    El presidente sostuvo que numerosos países han perjudicado económicamente a Estados Unidos durante décadas, sin enfrentar represalias, y afirmó que el alza busca corregir ese escenario. “Muchos de estos países han estado aprovechándose de Estados Unidos por años”, señaló en su mensaje, en el que defendió la política de presión comercial como una herramienta para fortalecer la economía nacional.

    Trump adelantó además que, en los próximos meses, su administración definirá y emitirá nuevos aranceles que sean “legalmente admisibles”, los que, según indicó, formarán parte de un proceso que calificó como “extraordinariamente exitoso” y alineado con su agenda de “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”.

    Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema
    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosArancelesEconomíaNorteaméricaTruth Social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

    Lo más leído

    1.
    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    2.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    3.
    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    4.
    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    5.
    Muere Domenico, el niño italiano trasplantado con un corazón dañado

    Muere Domenico, el niño italiano trasplantado con un corazón dañado

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé
    Chile

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente
    El Deportivo

    Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente

    Un apático Betis de Manuel Pellegrini cede un polémico empate ante Rayo Vallecano que lo aleja de la Champions League

    Palestino sigue sin ganar: Huachipato le remonta y se instala como líder momentáneo de la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria
    Cultura y entretención

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

    Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

    Sinaka estrena su nuevo single “En pelota”

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)
    Mundo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Del 10 al 15%: Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio