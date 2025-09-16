SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

EE.UU. aprueba posible venta de hasta 12 aviones F-16 a Perú

Según el Pentágono, se trata de un acuerdo valorado en unos 3.420 millones de dólares. Sin embargo, la prensa peruana destacó que este paso no implica la conclusión de un contrato, ya que el país mantiene entre sus opciones más latentes el caza Saab Gripen E/F sueco y el Dassault Rafale de Francia.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El Departamento de Estado norteamericano aprobó la posible venta de hasta 12 aviones F-16 a Perú. Foto: Archivo

El Departamento de Estado norteamericano aprobó la posible venta de hasta 12 aviones F-16 y elementos relacionados de logística y apoyo a programas a Perú en un acuerdo valorado en unos 3.420 millones de dólares, informó el Pentágono el lunes. La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DSCA) entregó la certificación requerida notificando al Congreso sobre esta posible venta.

Según la DSCA, el paquete propuesto abarca 10 aviones F-16C Block 70 y dos F-16D Block 70, con el apoyo de 14 motores F110-GE-129, 14 radares AESA AN/APG-83, 12 cañones M61A1 de 20 mm, sistemas de navegación inercial con integración GPS y computadores de misión de nueva generación.

La solicitud también incluye 12 misiles AIM-120 C-8 AMRAAM, 12 misiles AIM-9X Block II Sidewinder, 52 lanzadores LAU-129, así como misiles de entrenamiento, dispositivos criptográficos, radios tácticas, sistemas de identificación amigo-enemigo y una amplia gama de equipos y servicios de apoyo.

“Los contratistas principales serán Lockheed Martin, con sede en Greenville, Carolina del Sur; General Electric Aerospace, con sede en Cincinnati, Ohio; y RTX Corporation, con sede en Arlington, Virginia. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos no tiene conocimiento de ningún acuerdo de compensación propuesto en relación con esta posible venta. Cualquier acuerdo de compensación se definirá en las negociaciones entre el comprador y el contratista”, comunicó la DSCA.

“La venta propuesta mejorará la capacidad de la Fuerza Aérea Peruana para controlar su espacio aéreo soberano, defender sus fronteras territoriales y realizar operaciones de ataque aire-tierra de precisión en apoyo a las fuerzas terrestres en operaciones antinarcóticos y antiterroristas. La venta también fortalecerá la alianza militar de Perú con Estados Unidos de forma duradera y a largo plazo. Perú no tendrá dificultades para integrar estos artículos y servicios en sus Fuerzas Armadas”, agrega.

Sin embargo, este paso no implica la conclusión de un contrato, destacó el diario Perú21. “Refleja una maniobra de procedimiento por parte de Washington para mantener la opción disponible, a pesar de que Perú mantiene entre sus opciones más latentes el caza Saab Gripen E/F sueco, y también el Dassault Rafale de Francia”, precisó.

Lee también:

Más sobre:PerúEE.UU.F-16Departamento de EstadoPentágonoDSCASaab Gripen E/FDassault RafaleMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Elizalde se desmarca de polémica exclusión de Rincón en carrera senatorial por El Maule: “Yo no soy parte de esa causa”

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

Control de identidad y capacitaciones de conducción: comisión avanza en proyecto de ley que fortalece seguridad municipal

Escuela de Gendarmería abre proceso de admisión 2026

Fiestas Patrias: más de 710 mil personas viajarán por el aeropuerto de Santiago y mayores flujos se registrarán miércoles y domingo

Investigan hallazgo de cadáver en ribera del Río Mapocho

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

3.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

4.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

5.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Elizalde se desmarca de polémica exclusión de Rincón en carrera senatorial por El Maule: “Yo no soy parte de esa causa”
Chile

Elizalde se desmarca de polémica exclusión de Rincón en carrera senatorial por El Maule: “Yo no soy parte de esa causa”

Control de identidad y capacitaciones de conducción: comisión avanza en proyecto de ley que fortalece seguridad municipal

Escuela de Gendarmería abre proceso de admisión 2026

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal
Negocios

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Andina y Los Bronces: el “proyecto Ramsay” que será la cuarta mina más grande del mundo y que trajo a Chile al CEO de Anglo American

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita
Tendencias

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

Matías Zaldivia reluce la Supercopa de la U en la antesala del duelo ante Alianza Lima: “El envión nos va a servir mucho”
El Deportivo

Matías Zaldivia reluce la Supercopa de la U en la antesala del duelo ante Alianza Lima: “El envión nos va a servir mucho”

En vivo: sigue la jornada inaugural de la Champions League

Sifup le pide a la ANFP que denuncie: el lío que desata el director de Azul Azul que involucra a jugadores de Colo Colo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025
Cultura y entretención

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood

El amor, el seminario, el servicio militar y el teatro: Víctor Jara y sus años formativos

EE.UU. aprueba posible venta de hasta 12 aviones F-16 a Perú
Mundo

EE.UU. aprueba posible venta de hasta 12 aviones F-16 a Perú

Netanyahu admite que Israel enfrenta un “aislamiento” prolongado mientras lanza ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse