¿Carrera armamentista? La región sale de compras

El gasto militar global alcanzó los US$ 2,718 billones en 2024, lo que representa un incremento del 9,4% en términos reales respecto a 2023, el aumento anual más pronunciado desde, al menos, el final de la Guerra Fría. Así lo reveló el último informe anual del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), publicado a fines de abril, que muestra cómo el gasto militar creció en todas las regiones del mundo, destacando el fuerte aumento registrado en Europa y Medio Oriente.

Y Sudamérica no parece ser la excepción, si bien los expertos consultados por La Tercera prefieren no hablar, por ahora, de una carrera armamentista en la región.

Boluarte y la cita con Saab

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió esta semana con Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de la empresa Sueca Saab, fabricante del famoso avión caza Gripen E que se planea adquirir para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La semana pasada, la mandataria confirmó que su gobierno apostará por endeudar a Perú por

US$ 3.500 millones para modernizar la flota de combate de la FAP. “Nuestro gobierno ha adoptado la decisión histórica de renovar nuestra flota aérea”, dijo Boluarte.

Según el diario Perú21, el gobierno de Boluarte cerró su proceso de selección para adquirir 24 aviones caza para la FAP y el elegido es el modelo Gripen E, fabricado por Saab en Suecia y en Brasil.

Sin embargo, Andrés Gómez de la Torre Rotta, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia del Perú y académico civil especializado en defensa e inteligencia, dice a La Tercera que “aún no está decidido el modelo a adquirir que reemplazará a las dos líneas de aviones Mirage 2000 franceses y MiG 29 rusos de la FAP. La Presidente Dina Boluarte anunciaría el modelo elegido en su discurso anual de fiestas patrias para el 28 de julio próximo”.

En todo caso, reconoce que “los 12 Mirage 2000 y los 21 MiG 29 de la FAP (de los que solo se repotenciaron 8) ya cumplieron con creces su vida operativa”. A su juicio, las nuevas adquisiciones marcan “el fin de las tradicionales matrices francesa y exsoviética y rusa en el parque aéreo militar peruano desde la década de los años sesenta y setenta”.

Petro y la apuesta por Gripen

En Colombia también se habrían decantado por los cazas suecos. Según informó este miércoles el gobierno del presidente Gustavo Petro, en un lapso de 14 a 18 meses llegarán al país las primeras aeronaves Saab-39 Gripen, “de última tecnología, que marcarán un hito en la modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que “inicialmente se prevé que sean 16 aviones”. Los Gripen reemplazarán a los aviones de combate Kfir, de origen israelí, que tienen más de 40 años de antigüedad.

El gobierno colombiano informó que en un lapso de 14 a 18 meses llegarán al país las primeras aeronaves Saab-39 Gripen.

“Se optó por el modelo sueco por terquedad ideologizada del presidente Petro con el fin de alejar a Colombia de las tradicionales compras de equipos aeronáuticos de defensa nacional de fabricación estadounidenses e israelíes”, señala a La Tercera Luis Alberto Villamarín Pulido, analista colombiano de asuntos estratégicos.

Y agrega: “Se le han hecho demasiadas actualizaciones, especialmente a los aviones Kfir, pero como Petro rompió relaciones con Israel se dificulta hacer el mantenimiento a estas aeronaves. Igual sucede con aeronaves de fabricación estadounidense que posee actualmente la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.

Milei se inclina por el F-16

En Argentina, en tanto, su ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó a fines de junio una visita oficial a Dinamarca, en el marco del proceso de incorporación del Sistema de Armas F-16 con el que la Fuerza Aérea Argentina recuperará la capacidad supersónica. Petri se subió a uno de los seis aviones F-16 que llegarán al país vecino en diciembre. “La decadencia en Defensa quedó atrás”, aseguró.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea avanza con los trabajos de remodelación de la VI Brigada Aérea de Tandil, que albergará las primeras seis unidades del lote de 24 aeronaves adquiridas por el gobierno de Javier Milei a Dinamarca. Según el diario La Nación, la operación tuvo un costo de US$ 300 millones, a lo que se deben sumar otros US$ 350 millones por el sistema de armas provisto por EE.UU. Argentina no posee aviones de combate supersónicos en servicio tras el retiro en 2015 de sus cazas Mirage III, que hasta la fecha no habían sido reemplazados.

Miembros de la delegación argentina observan uno de los F-16 que le país sudamericano está adquiriendo a Dinamarca, en un evento en Jutlandia, el 16 de abril de 2024. Foto: Archivo Bo Amstrup

A comienzos de este mes, Petri visitó el Pentágono y, junto con el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, firmó la carta de aceptación de la oferta para la compra de vehículos blindados 8x8 M1126 Stryker para equipar al Ejército argentino, la cual se realizará a través del programa Foreign Military Sales. “Estamos recuperando capacidades militares, modernizando nuestras Fuerzas Armadas y fortaleciendo nuestra alianza con Estados Unidos, socio clave en la defensa de la libertad y los valores democráticos”, reafirmó el ministro argentino.

“Argentina optó por los F-16 por una combinación de factores económicos, operativos y presiones desde EE.UU., que fue clave para decidir esta compra. No había dinero para comprar armamento más novedoso y no había interés en comprar aviones que pudieran molestar a EE.UU. No creo que Chile sea visto como un incentivo o amenaza para modernizar un poco su propia flota”, comenta a La Tercera Rut Diamint, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires.

Submarino nuclear de Brasil

Brasil tampoco ha querido ser menos en esta carrera regional por la renovación de material militar, aunque en el caso del gigante sudamericano la apuesta va más allá de reponer equipos. Dotado con misiles de crucero con un alcance de 1.000 km, chances de operar hasta siete años sin reabastecimiento de combustible y posibilidad de sumergirse a una profundidad de hasta 350 metros, Brasil continúa con la producción del SN Álvaro Alberto (SN-10), el primer submarino de ataque nuclear de América Latina.

“Una de las principales razones para el desarrollo de los submarinos PROSUB (el Programa de Desarrollo de Submarinos de la Armada de Brasil que opera desde 2008) es la extensión de la costa brasileña y la necesidad de patrullar y defender la llamada ‘Amazonia Azul’, la parte del Atlántico Sur bajo soberanía brasileña”, explica a La Tercera Augusto Teixeira, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Paraíba y Doctor en Ciencias Políticas.

Ilustración del SN Álvaro Alberto (SN-10), el primer submarino de ataque nuclear de América Latina.

Asimismo, Teixeira comenta que “Brasil está adquiriendo aviones de combate de cuarta generación, los Gripen, de fabricación sueca”. “Actualmente, Saab produce el avión de combate en Brasil con la participación de empresas nacionales y la colaboración directa con la Fuerza Aérea Brasileña. La adquisición del Gripen se enmarca en la renovación de equipamiento militar, ya que el principal vector de superioridad aérea de Brasil es un diseño de la década de 1970, el F-5M modernizado”, añade.

Procesos de modernización

A juicio de Villamarín Pulido, “no se puede hablar de carrera armamentista en la región”. Lo mismo piensa Gómez de la Torre Rotta, quien señala: “No considero que haya una carrera armamentista como sí lo fue en épocas setentistas y ochentistas”.

“En el año 2023 en que yo trabajaba en el ministerio de Defensa, tuvimos una presentación del Estado Mayor Conjunto en el que aseguraron no estar en situación de desarme”, reconoce Diamint. “Es cierto que prácticamente en 40 años no se hicieron modernizaciones de los equipos militares”, pero “la sociedad argentina no ve necesidad de tener un elemento militar fuerte por los recuerdos de la última dictadura”, sostiene.

Tanque Leopard 2 A4 del Ejército de Chile.

“No creo que exista una carrera armamentista, sino más bien procesos de modernización y reequipamiento militar. En comparación, la región invierte poco en adquisiciones e inversiones en el sector de defensa”, plantea Teixeira.

“La Fuerza Aérea Argentina estuvo desmantelada durante muchas décadas, Colombia dedicó años a la guerra de contraguerrilla, utilizando medios aéreos de alas rotativas (helicópteros) y de ala fija antiguos (Kfir), y Perú, a pesar de poseer aviones de combate relativamente modernos, como el Mirage 2000 y el MiG 29, estos están obsoletos en comparación con los diseños más recientes de cuarta y quinta generación. Así, a pesar de las tensiones entre países, como entre Colombia y Venezuela o Brasil y Venezuela, creo que los esfuerzos de reequipamiento se deben más a razones internas (obsolescencia) que a la presión de una carrera armamentista, que, de hecho, no se manifiesta en un aumento abrupto del gasto militar, especialmente en equipamiento”, concluye.

El balance militar de Chile

Según el último Informe Anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Chile se mantiene como el cuarto país de la región con mayor gasto en defensa, alcanzando los 5.105 millones de dólares, solo detrás de Brasil, México y Colombia. Además, el país también ocupa el cuarto lugar en gasto militar relativo al PIB, con un 1,58%, superado por Colombia (3,36%), Uruguay (2,31%) y Ecuador (2,22%).

El 14 de abril de 2005 marcó un hito en la historia de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). Ese día, en las instalaciones de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas, se presentó oficialmente el primer F-16C Block 50 destinado a la institución. Actualmente, la flota chilena está integrada por 46 unidades adquiridas en dos bloques: 10 F-16C/D Block 50 nuevos y 36 F-16A/B MLU usados provenientes de Países Bajos.

Avión de combate F-16 Block 50 a la Fuerza Aérea de Chile. Foto: FACH

Por su parte, el Ejército cuenta con una flota de tanques Leopard 2A4 y Leopard 1V como columna vertebral de su capacidad blindada. En tanto, la flota submarina de la Armada está compuesta por dos unidades de la clase Tipo 209 y dos de la clase Scorpene.

“Chile es sin duda uno de los países que debe invertir más en defensa a nivel sudamericano y lo hace en función de las áreas de misión y las tareas de defensa”, explica a La Tercera Loreto Correa Vera, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos).

A juicio de la especialista en temas vecinales y relaciones internacionales latinoamericanas, “Chile siempre está atento frente a las compras de armamento de sus vecinos”. “Es una responsabilidad implícita de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y debiera serlo de la Subsecretaria de Defensa”, indicó.