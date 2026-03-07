SUSCRÍBETE
    Mundo

    EE.UU. confirma “más de 3.000 objetivos” alcanzados en la primera semana de la operación Furia Épica contra Irán

    El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó el número en una jornada marcada por nuevas acusaciones cruzadas entre Washington y Teherán sobre las ofensivas concretadas por ambos bandos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    MANDO CENTRAL DE EEUU

    El Ejército estadounidense afirmó este sábado que sus fuerzas alcanzaron “más de 3.000 objetivos” tras los primeros siete días desde el inicio de la ola de ataques contra Irán junto a Israel, en la llamada operación Furia Épica, asegurando que continuarán con el operativo en Oriente Próximo.

    “Las fuerzas estadounidenses han atacado más de 3.000 objetivos en la primera semana de la Operación Furia Épica y no nos detendremos”, manifestó el Comando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) de Estados Unidos en una escueta publicación en redes sociales, en la que reveló imágenes de algunas de las acciones emprendidas en el marco del asalto a suelo iraní.

    La cifra se revela en una jornada de nuevas acusaciones cruzadas entre Washington y Teherán, que fueron acompañadas además de continuas ofensivas aéreas por parte de ambos bandos.

    Por un lado, el Ejército de EE.UU. denunció ataques iraníes contra edificios residenciales en Bahréin durante este viernes e informó que dará una respuesta contundente en represalia, después de que Qatar condenara los asaltos contra residencias de efectivos de la Marina del país.

    Por su parte, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, acusó a EE.UU. y a Israel de llevar a cabo ataques “indiscriminados” contra infraestructura civil, incluyendo hospitales y zonas residenciales.

    El contrataque iraní a la ofensiva desencadenada por Washington y Jerusalén el pasado fin de semana alcanzó también a varios países de la región.

    Teherán esgrime que dichas ofensivas están dirigidas contra intereses y activos militares estadounidenses en la zona, y en modo alguno representan un ataque directo contra las naciones afectadas.

