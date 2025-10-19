SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

EE.UU. dice haber atacado un buque con drogas afiliado al Ejército de Liberación Nacional en aguas internacionales

Luego de comparar al ELN con Al Qaeda, el secretario de Guerra señaló que "el ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Captura de pantalla @SecWar.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este domingo que el departamento que comanda llevó a cabo un “ataque letal” contra un buque “afiliado al Ejército de Liberación Nacional”, la organización guerrillera originaria de Colombia y Venezuela.

Mediante la red social X, Hegseth afirmó que “el 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM”.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", añadió en un post acompañado de un video del supuesto buque.

El secretario de Guerra sostuvo además que “estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”.

Fue a inicios de septiembre que Estados Unidos hizo el primer anuncio de este tipo. En esa oportunidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que habían ejecutado un ataque contra una lancha que transportaba drogas desde Venezuela y había matado a 11 “terroristas”, en aguas internacionales. Desde entonces, las autoridades estadounidenses, incluido Trump, han dado a conocer al menos seis acciones militares similares a esta, principalmente contra organizaciones que identifican como de origen venezolano, a las que además culpan de introducir fentanilo y otras drogas a Estados Unidos.

El último de ellos, que antecedió al que ligan al ELN, fue anunciado el viernes. Ese día, Trump aseguró que fuerzas estadounidenses atacaron un “submarino de contrabando de drogas” que zarpó desde un lugar no especificado del Caribe. Hasta ahora, pese a que Estados Unidos ha revelado videos de las acciones militares, no ha ofrecido pruebas que vinculen a los al menos 27 fallecidos en esos ataques con el narcotráfico.

En paralelo, las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y con Colombia han entrado en crisis y experimentado tensiones diplomáticas, respectivamente. Si bien en un inicio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso en duda la veracidad del ataque, posteriormente anunció un despliegue naval y de milicianos y además dio inicio de un proceso de reclutamiento. Trump, por su lado, ha señalado a Nicolás Maduro como un narcoterrorista y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Gustavo Petro, el presidente Colombia, ha sido crítico de la política exterior de Trump y en particular de los ataques en el Caribe, por los que pidió abrir un proceso penal. Entre otras medidas, Estados Unidos removió por primera vez en tres décadas a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico a mediados de septiembre. Este sábado, además, Trump tildó a Petro de “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de la ayuda financiera a Bogotá.

Más sobre:Estados UnidosEjército de Liberación NacionalELNDrogasEE.UU.Al Qaeda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza como represalia tras supuesta violación al alto el fuego

Decretan prisión preventiva para el principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera

Tras dichos de Girardi sobre militancia de Jara: Vodanovic defiende que no es “algo indispensable”

Diputado Meza valora detención de implicados en asalto que sufrió: “Necesitamos mano dura frente a la delincuencia”

“Representa un momento de acuerdos”: Jefe de bancada RN responde a crítica de DC por imagen de Aylwin en franja electoral

Senador Coloma por dichos de Republicanos sobre Jaime Guzmán: “Hay un abuso cuando se usa un símbolo de otro partido”

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica por TV y streaming

Decretan prisión preventiva para el principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera
Chile

Decretan prisión preventiva para el principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera

Tras dichos de Girardi sobre militancia de Jara: Vodanovic defiende que no es “algo indispensable”

Diputado Meza valora detención de implicados en asalto que sufrió: “Necesitamos mano dura frente a la delincuencia”

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026
Negocios

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

En vivo: Universidad Católica visita a Everton para seguir en la lucha por un cupo directo a la Copa Libertadores
El Deportivo

En vivo: Universidad Católica visita a Everton para seguir en la lucha por un cupo directo a la Copa Libertadores

El desahogo de Coquimbo tras vencer a Colo Colo y dar otro paso al título: “Lo pasamos mal, pero este es un grupo guerrero”

Gianni Infantino corta la cinta: el presidente de la FIFA inaugura el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza como represalia tras supuesta violación al alto el fuego
Mundo

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza como represalia tras supuesta violación al alto el fuego

EE.UU. dice haber atacado un buque con drogas afiliado al Ejército de Liberación Nacional en aguas internacionales

Petro responde a anuncio de suspensión de subsidios a Colombia y señala que Trump “está engañado de sus logias y asesores”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca