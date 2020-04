“No vaya a trabajar, no vaya al colegio, no salga de su casa a menos que tenga que hacerlo”, esa fue la radical orden que a mediados de marzo el gobernador de California, Gavin Newsom, dio a los 40 millones de habitantes de ese estado. Dos semanas después, los gobernadores de gran parte del país se unieron al confinamiento. Actualmente, solo 12 estados han decidido no aplicar estas medidas o solo aplicarlas a lugares muy limitados. Así, dice The New York Times, al menos 297 millones de personas en 38 estados, 48 condados, 14 ciudades, el Distrito de Columbia y Puerto Rico se les ha pedido quedarse en sus casas.

Cuando se conoció del brote de Covid-19 en Wuhan, a comienzos de enero, el gobierno de Donald Trump no lo tomó en serio e incluso lo calificó de un mero resfrío. El 27 de enero pasado, en cambio, la Casa Blanca creó el cuerpo especial de coronavirus y el 31 del mismo mes se declaró emergencia de salud pública, con lo que el gobierno federal comenzó a poner en funcionamiento los procedimientos para una respuesta a la pandemia y, entre las medidas que aplicó, una de ellas fue prohibir a los ciudadanos chinos que entraran al país.

No fue sino hasta el 2 de marzo que la Casa Blanca comenzó a comunicarse con los gobernadores de los estados. Para entonces, el 26 de febrero, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades había informado que se había detectado en California una “extensión comunitaria” del coronavirus. Eso sí, el primer caso ya se había registrado en enero y el 1 de marzo el estado de Nueva York confirmó su primer caso de Covid-19.

“Los gobernadores, que se encontraron con una creciente crisis de salud, comenzaron a alzar sus propias voces en una mezcla de frustración, gratitud, alarma y súplicas por ayuda”, escribió The New York Times. En todo caso, el periódico advierte que muchos gobernadores no han hecho público su descontento con el gobierno porque necesitan de fondos federales.

Fue así como el gobernador de California decidió el 20 de marzo ordenar el confinamiento en el estado, siguiendo el ejemplo de lo que ya habían realizado autoridades de siete condados. Para los observadores, el hecho que haya decidido ordenar esta medida con antelación ha sido clave para que el estado no presente las mismas cifras de contagiados y muertos que Nueva York, donde este viernes se sumaron 562 fallecidos, llegando a un total cercano a 3.000, la mayor cantidad entre los estados de ese país. El gobernador, Andrew Cuomo, ordenó con posterioridad el confinamiento en el estado y se estima que el máximo uso del sistema de salud ocurra la próxima semana.

Actualmente, California tiene 11.317 casos y 250 muertos. En ese sentido Newsom dijo que ha habido una desaceleración en la propagación de la epidemia en California, particularmente en el norte del estado. Entre los que destacan es la ciudad de San Francisco. Las hospitalizaciones “están aumentando pero no tanto” como en otras partes del territorio norteamericano.

“Creo que California ha tomado medidas preventivas, como el aislamiento, antes que Nueva York, y la población aquí es más dispersa y eso ayuda”, dijo al diario El País, Nadereh Pourat, profesora de Política Sanitaria en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

De hecho, Nueva York es la ciudad con mayor densidad poblacional en Estados Unidos: 27.000 personas por cada 2,6 kilómetros cuadrados, seguida a buena distancia de San Francisco, que tiene 18 mil personas por cada 2,6 kilómetros cuadrados, en la mayor concentración de California. Si bien Los Angeles tiene una extensión mayor, la densidad es de 7.000 habitantes por 2,6 kilómetros cuadrados.

Pero hay cinco estados que no han decretado medidas de confinamiento, entre los que se encuentra Arkansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Norte y del Sur, mientras que Texas, Carolina del Sur, Oklahoma, Alabama, Utah, Missouri y Wyoming lo han declarado en ciertas partes de sus estados, no de manera completa.

Por ejemplo, en Texas, dice The New York Times, que es el estado más grande sin un mandato total, el gobernador Greg Abbott ha dejado la tarea a sus alcaldes y los funcionarios de condado para que ellos tomen las medidas respecto de sus 29 millones de habitantes. En Alabama, la gobernadora Kay Ivey señaló que no estaba lista para tomar una decisión que pueda dañar la economía estatal. “No somos California”, señaló. En todo caso, indica el diario, hay un gran número de gobernadores de todo el espectro político que han tomado la decisión del confinamiento que muchos han calificado de agonizante. “Estamos en guerra”, dijo el gobernador de Ohio, Mike De Wine.