Egipto confirma para este lunes cumbre de líderes internacionales para finalizar el acuerdo de Gaza

Imagen del 6 de septiembre de 2025 de palestinos vistos cerca de una torre destruida después de un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza.

La presidencia egipcia informó este sábado que más de una veintena de jefes de Estado y de gobierno estarán presentes este lunes 13 de octubre en Sharm el-Sheikh para participar en el acto de la firma del plan de paz estadounidense para la Franja de Gaza.

“La cumbre internacional Cumbre de Paz de Sharm el-Sheikh estará copresididida por el presidente Abdel Fattah el-Sisi y el presidente estadounidense, Donald Trump, y en ella participarán los líderes de más de 20 países”, informó un portavoz presidencial egipcio en un comunicado.

Esta cita “busca poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, reforzar las iniciativas para lograr la paz y la estabilidad en Medio Oriente e impulsar una nueva era de seguridad y estabilidad regionales”, destacó El Cairo.

A la instancia, que se realizará en el International Convention Center de Sharm el-Sheikh a partir de las 14.30 hora local (08.30 horas de Chile), asistirán mandatarios y diplomáticos de distintas naciones del mundo que fueron invitados oficialmente por Egipto y el Departamento de Estado de EE.UU.

Entre los convocados están Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Indonesia, España, Japón, Azerbaiyán, Armenia, Hungría, India, El Salvador, Chipre, Grecia, Bahréin, Kuwait, Canadá e Irán.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial de los asistentes, ya se informó de la participación del primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el premier español, Pedro Sánchez.

Axios informó que Israel no será parte de la cita, ya que tendrá lugar el mismo día en el que se espera que comience la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza. Por su parte, Hossam Badran, miembro de la oficina política de Hamas, le afirmó a la agencia AFP que el grupo islámico tampoco participará.