SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

A medida que las temperaturas aumentan cada verano, los ecologistas y los partidos de extrema derecha se contraponen en sus propuestas para refrescar las ciudades.

Bastián DíazPor 
Bastián Díaz
Vista de la Torre Eiffel desde la Torre Montparnasse. Foto: Archivo SANDRINE MARTY

Las olas de calor no paran en Europa, y en Francia en particular, el problema es omnipresente. Caracterizada por temperaturas mayores a los 37 °C la “canícula” es la preocupación principal del verano, y si vuelve los días imposibles, durante la noche no deja de sentirse, con un termómetro que no baja de los 23 °C en sus momentos más frescos.

Por eso mismo, las maneras de palear el calor se discuten en los medios, y en particular una que es vista como “demasiado americana”: el aire acondicionado. El tema de su promoción o restricción se politizó, luego de que la líder histórica de la Agrupación Nacional de extrema derecha, Marine Le Pen, declarará que en un gobierno de su partido habría un “plan mayor de equipamiento de aire acondicionado”.

Desde el partido ecologista, la presidenta Marine Tondelier rechazó profundamente la idea, asegurando que es ese tipo de soluciones las que empeora el clima, ya que al final, los artefactos terminan emitiendo más aire caliente del que enfrían. Así, Tondelier defendió que la solución corre más por plantar árboles y “reverdecer” las ciudades, además de volver más eficientes energéticamente los edificios.

La presidenta del partido ecologista, Marine Tondelier, criticó que el aire acondicionado empeora el clima, ya que termina emitiendo más aire caliente del que enfría.

La polémica no se detuvo ahí, porque la ministra de Transición Ecología, Angès Pannier-Runacher, también criticó a Le Pen, llamando al aire acondicionado una “adaptación inadecuada”, ya que en total causa más calor del que evita.

En los medios, la discusión también se alineó en términos de izquierda y derecha. Le Figaro, un diario conservador, publicó una columna en que defendió la instalación de artefactos de aire acondicionado, porque “hacer que nuestros ciudadanos suden limita su aprendizaje, reduce horas de trabajo y atocha los hospitales”. Libération, desde la izquierda, contraatacó escribiendo que esta tecnología era “una aberración ambiental que debe superarse”, porque arroja aire caliente a las calles y consume energía preciosa.

Hay que considerar que en Europa en general, la presencia de aire acondicionado no es tan extendida como en otros rincones del mundo. Esto, entre otras cosas, porque hasta hace unos años, incluso en las zonas más cercanas al Mediterráneo, el clima era lo suficientemente templado como para que no se viera como algo necesario el climatizar el aire.

Temperaturas llegando a los 37 °C en Toulouse. Foto: Archivo Alain Pitton

Francia, en particular, es uno de los países con menos implantación de aparatos de aire acondicionado, y solo un 5% de las familias tienen un dispositivo de este tipo, según la Agencia Internacional de la Energía. Para comparar, Estados Unidos, China o Japón tienen un índice del 90%, y en Europa, España tiene un 60% e Italia un 39%.

En una encuesta de Opinion Way, para el diario The New York Times, dos tercios de los franceses aseguraron que no instalan aire acondicionado porque es muy caro, además de la importancia que dan en el país al discurso ecológico y el ahorro energético.

Entre las cosas que aumentan el precio de la instalación del aire acondicionado, está el hecho de que cerca de 45 mil edificios en el país son considerados monumentos históricos, lo que dificulta cualquier obra profunda en sus estructuras o fachadas. Un ejemplo de esto es Lyon, cuyo centro histórico, el Vieux Lyon, tiene gran parte de sus edificios clasificados como patrimonio por parte de la UNESCO.

Dos tercios de los franceses aseguraron que no instalan aire acondicionado porque es muy caro.

Pero los tiempos cambian, y en medio del cambio climático, Europa es el continente que está subiendo sus temperaturas a una velocidad más acelerada. Un análisis de los datos de temperatura diaria de Copernicus, parte del programa espacial de la Unión Europea, muestra que gran parte del continente experimenta ahora períodos de calor extremo, “canículas”, más prolongados que hace tan solo 40 años.

Más allá de las críticas en redes sociales, existe un amplio consenso en Francia sobre la necesidad del aire acondicionado en espacios como residencias de ancianos, hospitales y escuelas.“El aire acondicionado no es blanco o negro”, declaró recientemente a la prensa la ministra Agnès Pannier-Runacher. “Necesitamos aire acondicionado para dar un respiro a las personas vulnerables. Pero no debemos instalarlo en todas partes”.

Europa es el continente que más rápido se calienta, y son las personas más pobres las que más sufren durante las olas de calor. Sin embargo, según Carsten Schneider, ministro de Medio Ambiente de Alemania, no son quienes más se benefician de la expansión del uso del aire acondicionado. “El calor hace que el desequilibrio social sea especialmente evidente”, declaró Schneider el martes. “Quienes tienen menos recursos tienen menos posibilidades de protegerse de los efectos del calor. Quienes tienen mucho dinero pueden permitirse el aire acondicionado o un jardín fresco”, aseguró.

Más sobre:FranciaEuropaCambio climáticoAire acondicionadoMarine Le PenMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estadio Nacional: Sichel emplaza a la U por uso de fuegos artificiales y afirma que el gobierno se ha hecho el “leso”

La Autoridad Palestina pide ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

4.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

5.
Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estadio Nacional: Sichel emplaza a la U por uso de fuegos artificiales y afirma que el gobierno se ha hecho el “leso”
Chile

Estadio Nacional: Sichel emplaza a la U por uso de fuegos artificiales y afirma que el gobierno se ha hecho el “leso”

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas
Negocios

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas

Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan durante el primer semestre

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores
El Deportivo

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores

Tras debutar seis meses después de su llegada: Marcelo Morales es marginado por indisciplina en el New York Red Bull

Solo uno llegó: Clark invita a Milad y Yunge a ver a la U en el Nacional tras polémica reunión entre Tobar, ANFP y Mosa

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”
Cultura y entretención

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

La Autoridad Palestina pide ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania
Mundo

La Autoridad Palestina pide ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi