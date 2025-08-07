SUSCRÍBETE
Mundo

El expresidente surcoreano frustra su arresto por segunda vez ante el temor de “lesiones” por su resistencia

Se trata del segundo arresto frustrado, después de que el pasado 1 de agosto las autoridades del país asiático trataran de detenerlo sin éxito.

Por 
Europa Press
Yoon Suk Yeol.

Las autoridades de Corea del Sur han anunciado este jueves que no han podido llevar a cabo la detención del expresidente del país Yoon Suk Yeol por un caso de tráfico de influencias que se suma a la investigación tras su fallida declaración de la ley marcial en diciembre del pasado año, ante la resistencia de éste y el consiguiente temor de producir “lesiones”, en el que ha sido el segundo intento de arresto después en una semana.

“Alrededor de las 08.25 horas (hora local, 01.25 hora peninsular española) ordenamos la ejecución de una orden de arresto en el Centro de Detención de Seúl y empleamos la fuerza física, pero debido a la obstinada negativa del expresidente Yoon, detuvimos la ejecución alrededor de las 09.40 horas (hora local, 02.40 horas en la España peninsular) tras aceptar las opiniones de los presentes sobre la posibilidad de lesiones”, ha señalado la Fiscalía en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal Yonhap.

Se trata del segundo arresto frustrado, después de que el pasado 1 de agosto las autoridades del país asiático trataran de detenerlo sin éxito al quedarse en calzoncillos en mitad del centro de detención. “El sospechoso se negó obstinadamente a ser arrestado mientras yacía en el suelo sin siquiera usar una bata de hospital”, indicó entonces el fiscal especial Oh Jeong Hee a la mencionada agencia.

La citación fue emitida sobre un caso de posible sospechas de abuso de poder por parte del expresidente a favor de su mujer, Kim Keon Hee, con la intermediación del periodista Myung Tae Kyun, acusado a su vez de hacer encuestas gratis para potenciar la figura tanto de Yoon como de su mujer antes de las elecciones presidenciales de 2022.

El expresidente estaba citado por este caso a finales del mes pasado pero no compareció tras alegar que tenía un problema de salud. En consecuencia, la fiscalía especial solicitó una orden de arresto el día 30, la cual fue emitida por el tribunal esa misma mañana del viernes, y que vence el próximo día 7.

Fiscal pide arresto de su mujer

El fiscal especial que investiga al expresidente Yoon ha solicitado este jueves una orden de arresto contra su mujer por presunto tráfico de influencias, soborno y manipulación del precio de las acciones. El equipo liderado por el fiscal Min Joong Ki investiga un total de 16 acusaciones en su contra, según ha recogido la agencia de noticias estatal Yonhap.

La Fiscalía surcoreana ya citó a declarar a la primera dama el pasado mes de mayo por varias tramas, entre ellas por favorecer presuntamente a la exdiputada Kim Young Sun, del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022, a cambio de sondeos favorables a Yoon en las presidenciales de ese año.

Kim también está acusada por manipular el precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors, un concesionario de coches BMW ubicado en Corea del Sur, entre 2009 y 2012. Asimismo, se señala a la primera dama surcoreana por violar las leyes anticorrupción tras aceptar un bolso de lujo por parte del pastor Choi Jae Young cuatro meses antes de que tomara posesión de su cargo el expresidente Yoon.

