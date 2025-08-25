Jefe del ejército israelí insta a Netanyahu a “aceptar ya” el acuerdo de alto el fuego con Hamas

El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó este domingo que “hay un acuerdo sobre la mesa y hay que aceptarlo ya”, instando así al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a que dé luz verde a un pacto que permitiría la liberación de rehenes y al que ya ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Zamir hizo estas declaraciones durante una visita a la base naval de Haifa, en el norte de la nación judía, desde donde además aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han cumplido con los objetivos de la operación Carros de Gedeón 2, anunciada hace días para tomar la ciudad de Gaza.

Según dijo, la decisión, que él mismo había rechazó, pondría en peligro a los 20 secuestrados que se estima que permanecen vivos del total de 50 en el enclave palestino.

En ese sentido, afirmó que como resultado de esta incursión las tropas israelíes han “creado las condiciones para la liberación de los rehenes”.

“Ahora está en manos de Netanyahu”, sostuvo durante la visita de la que se ha hecho eco la cadena de televisión local Canal 13.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el pasado viernes con destruir toda la ciudad de Gaza si Hamas no acepta las condiciones de su gobierno para una tregua, una medida duramente criticada por el movimiento y por países de la región, incluido Egipto, que acusó a Israel de frustrar las posibilidades de llegar a un acuerdo con el grupo palestino.

Para su operación, bautizada Carros de Gedeón 2, el ejército israelí prevé desplegar a unos 60.000 reservistas en la ciudad.