SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

El mensaje de Rodrigo Paz al nuevo Parlamento boliviano: “Trabajemos conjuntamente para transformar la Patria”

El candidato vencedor de la segunda vuelta en Bolivia agradeció también a su contendor Jorge “Tuto” Quiroga por haber reconocido el resultado preliminar, y valoró el saludo de los presidentes de la región que lo llamaron para felicitarlo.

Por 
Lya Rosen
 
Roberto Martínez

A pocas horas de conocerse los resultados preliminares de la histórica segunda vuelta electoral en Bolivia, el candidato ganador de los comicios, Rodrigo Paz, declaró que no es él quien gana o pierde, sino el país.

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) celebró ante sus seguidores los resultados iniciales que lo posicionan como vencedor de la disputa electoral, con el 54,6% de las preferencias.

Entre gritos de “sí se pudo” de sus partidarios, Paz agradeció a Dios, a su familia, a sus trabajadores de campaña y a la población.

“Hoy, desde la victoria, extendemos la mano para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieren a la patria”, indicó en su primer mensaje desde un hotel en La Paz.

En el mismo tenor, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas que conformarán la futura Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta que el pasado 17 de agosto se eligieron a los 130 miembros de la Cámara de Diputados y a 36 integrantes de la Cámara de Senadores para el período 2025-2030.

“Le pido a cada uno de los representantes, hombres y mujeres que estén en el Parlamento, indistintamente de su organización política, sumémonos, seamos parte, trabajemos conjuntamente para transformar la Patria. La Patria nos necesita, Bolivia nos necesita y estaremos como el primer hombre en hacer las decisiones, pero, cohesionando con firmeza”, dijo el mandatario, según consigna la agencia ABI.

Además, agradeció a su rival, Jorge “Tuto” Quiroga, por el llamado telefónico en el que reconoció el resultado preliminar, como también valoró los saludos de los presidentes de la región, que lo contactaron para felicitarlo.

Destacó que se comunicó con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

“Agradecer al secretario de Estado adjunto, al señor Landau, que a nombre del gobierno del presidente (Donald) Trump, nos ha llamado para aquello que en su momento, y lo dijimos al país, dialogando para todo respaldo, ayuda o cooperación, para poder llevar adelante una relación estrecha, con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial, sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre, que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos y ellos están en pleno respaldo junto a otras naciones”, afirmó ante sus seguidores.

Para terminar su alocución aseguró que “la patria nos necesita, Bolivia nos necesita”.

Más sobre:Rodrigo PazBoliviaBalotajePresidenteAsamblea Legislativa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Steven Wilson en Chile: el frío cosmonauta supersónico

Rod Stewart se despide de Chile con un show cargado de éxitos, carisma y pelotas de fútbol

Presidente Boric felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y reafirma voluntad de cooperación entre ambos países

Trump apunta a San Francisco tras los despliegues de la Guardia Nacional en Chicago y Portland

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Presidente Boric felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y reafirma voluntad de cooperación entre ambos países
Chile

Presidente Boric felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y reafirma voluntad de cooperación entre ambos países

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo

Cooperación en migración, comercio y crimen organizado: El llamado de Matthei al nuevo presidente de Bolivia

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026
Negocios

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

¿Provoca a Argentina? Arturo Vidal aplaude el campeonato obtenido por Marruecos en el Mundial Sub 20
El Deportivo

¿Provoca a Argentina? Arturo Vidal aplaude el campeonato obtenido por Marruecos en el Mundial Sub 20

“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a Argentina por la caída en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

La desazón de Argentina tras dejar escapar el título del Mundial Sub 20: “Fueron los nervios de la final; estamos tristes”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda
Cultura y entretención

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Steven Wilson en Chile: el frío cosmonauta supersónico

Rod Stewart se despide de Chile con un show cargado de éxitos, carisma y pelotas de fútbol

El mensaje de Rodrigo Paz al nuevo Parlamento boliviano: “Trabajemos conjuntamente para transformar la Patria”
Mundo

El mensaje de Rodrigo Paz al nuevo Parlamento boliviano: “Trabajemos conjuntamente para transformar la Patria”

Trump apunta a San Francisco tras los despliegues de la Guardia Nacional en Chicago y Portland

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca