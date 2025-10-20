El mensaje de Rodrigo Paz al nuevo Parlamento boliviano: “Trabajemos conjuntamente para transformar la Patria”

A pocas horas de conocerse los resultados preliminares de la histórica segunda vuelta electoral en Bolivia, el candidato ganador de los comicios, Rodrigo Paz, declaró que no es él quien gana o pierde, sino el país.

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) celebró ante sus seguidores los resultados iniciales que lo posicionan como vencedor de la disputa electoral, con el 54,6% de las preferencias.

Entre gritos de “sí se pudo” de sus partidarios, Paz agradeció a Dios, a su familia, a sus trabajadores de campaña y a la población.

“Hoy, desde la victoria, extendemos la mano para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieren a la patria”, indicó en su primer mensaje desde un hotel en La Paz.

En el mismo tenor, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas que conformarán la futura Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta que el pasado 17 de agosto se eligieron a los 130 miembros de la Cámara de Diputados y a 36 integrantes de la Cámara de Senadores para el período 2025-2030.

“Le pido a cada uno de los representantes, hombres y mujeres que estén en el Parlamento, indistintamente de su organización política, sumémonos, seamos parte, trabajemos conjuntamente para transformar la Patria. La Patria nos necesita, Bolivia nos necesita y estaremos como el primer hombre en hacer las decisiones, pero, cohesionando con firmeza”, dijo el mandatario, según consigna la agencia ABI.

Además, agradeció a su rival, Jorge “Tuto” Quiroga, por el llamado telefónico en el que reconoció el resultado preliminar, como también valoró los saludos de los presidentes de la región, que lo contactaron para felicitarlo.

Destacó que se comunicó con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

“Agradecer al secretario de Estado adjunto, al señor Landau, que a nombre del gobierno del presidente (Donald) Trump, nos ha llamado para aquello que en su momento, y lo dijimos al país, dialogando para todo respaldo, ayuda o cooperación, para poder llevar adelante una relación estrecha, con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial, sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre, que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos y ellos están en pleno respaldo junto a otras naciones”, afirmó ante sus seguidores.

Para terminar su alocución aseguró que “la patria nos necesita, Bolivia nos necesita”.