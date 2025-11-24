BLACK SALE $990
    Mundo

    El ministro de Defensa israelí ordena revisar los informes sobre la investigación del Ejército por el 7-O

    Katz ha pedido revisar las conclusiones obtenidas por el comité que analizó las pesquisas de las Fuerzas Armadas sobre los posibles fallos de seguridad registrados aquel día.

    Por 
    Europa Press
    Vehículos militares israelíes son vistos cerca de la frontera sur de Israel con Gaza. Foto: Xinhua Jia Maer·awade

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha vuelto a protagonizar un encontronazo con el jefe del Ejército, Eyal Zamir, y ha ordenado reevaluar las conclusiones obtenidas por un comité externo sobre la investigación realizada por las fuerzas de seguridad israelíes en relación con los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas contra suelo israelí.

    Katz ha pedido así al contralor del Ministerio de Defensa, Yair Wolanski, revisar las conclusiones obtenidas por el comité que encabezaba el general Sami Turgeman, antiguo jefe del mando sur de la Dirección de Operaciones del Ejército de Israel, y que analizó las pesquisas de las Fuerzas Armadas sobre los posibles fallos de seguridad registrados aquel día.

    Según este comité, varios asuntos no fueron debidamente investigados por las Fuerzas Armadas, como la gestión de la información de Inteligencia recibida desde 2018 y que describía supuestos planes de Hamás para lanzar un “plan a gran escala” contra Israel.

    La decisión de Katz llega ahora a raíz del anuncio realizado por el propio Zamir, que ha optado por cesar a varios generales y altos cargos en respuesta a la mala gestión y la falta de pesquisas pertinentes sobre lo sucedido.

    Así, ha indicado que el general Wolanski estará al frente de un comité que revisará los hallazgos incluidos en los informes externos que analizaron las investigaciones militares y abordará, especialmente, las acusaciones del comité vertidas contra el Ejército al asegurar que parte de estas investigaciones son “insuficientes” o están “incompletas”.

    “Tras lo anunciado ayer por el jefe del Ejército en relación con la responsabilidad de estos altos cargos en los eventos que tuvieron lugar el 7 de octubre, he decidido pedir al contralor, el general Yair Wolanski, que examine en profundidad los informes del equipo de Turgeman, incluida la idea de que son necesarias más investigaciones sobre cuestiones que el Ejército no investigó en el pasado”, ha indicado Katz en un comunicado de su oficina.

    En este sentido, ha afirmado que Wolanski tendrá que formular nuevas recomendaciones y ha apuntado que sus conclusiones serán presentadas en un plazo de 30 días para que el propio ministro “pueda pronunciarse finalmente sobre el cese y nombramiento de nuevos altos cargos”, una cuestión que de momento deja congelada a la espera de conocer los resultados de esta revisión.

