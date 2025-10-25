El Pentágono pagará a miembros del ejército con US$ 130 millones donados por un “amigo” anónimo de Trump

Este viernes el Departamento de Defensa estadounidense confirmó que se pagará a los miembros del servicio militar, durante el cierre del gobierno, con una donación de US$130 millones efectuada por un aliado anónimo del presidente Donald Trump.

“La donación se hizo con la condición de que se usara para compensar el costo de los salarios y beneficios de los miembros del servicio”, le confirmó el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, a CNN, agregando que la acción fue admitida bajo la “autoridad general de aceptación de obsequios” del departamento.

Como detalla la cadena de noticias, la medida se desvía del procedimiento usual del gobierno para financiar las fuerzas armadas, que tradicionalmente depende de fondos públicos asignados por el Congreso. Además de generar un inmediato cuestionamiento sobre quién sería el donante anónimo y cuáles serían sus motivaciones para tan generosa contribución.

The Pentagon accepted a $130 million anonymous donation from a “friend” of President Donald Trump to help pay military members during the government shutdown, a Defense Department spokesperson said Friday —though the amount will cover only a fraction of the pay owed to soldiers.… pic.twitter.com/X7u9SpvR6b — Forbes (@Forbes) October 24, 2025

La confirmación de la canalización del dinero para los sueldos del ejército vino poco después de que el mismo mandatario estadounidense diera a conocer que una persona anónima donó los US$130 millones al Pentágono, para cubrir el déficit de financiación durante el cierre del gobierno.

Trump hizo estos comentarios el jueves, como consigna Business Insider, diciendo que un amigo suyo se puso en contacto con él y le dijo que quería contribuir porque le apasionan las fuerzas armadas. Además indicó que recibió el cheque ese mismo día y no reveló el nombre del amigo, porque esta persona no quería el reconocimiento. “Eso es lo que yo llamo un patriota”, dijo el jefe de Estado.

Los medios estadounidenses también aseguran que es poco probable que la donación tenga un impacto significativo en cubrir los salarios de aproximadamente 1.3 millones de tropas militares en servicio activo, ya que la cifra se dividiría en unos 100 dólares por cada miembro del servicio.

Ante la medida, los encargados de asignar fondos en el Congreso de ambos partidos le aseguraron a CNN que estaban buscando más información por parte de la administración Trump sobre los detalles de la donación, pero que aún no habían recibido ninguna explicación oficial.